IJlster Ernst Weistra kampioen Open Nederlands Kyokushin Karate

IJlst- Dit weekend werden de Open Nederlandse Kyokushin karate kampioenschappen gehouden. Georganiseerd door Richard von Mansfeldt van Kyokushin Gym in Drachten.

Ernst zat in een poule van 4 tegenstanders. In de eerste partij moest hij vechten tegen een deelnemer uit Polen. Deze partij ging gelijk op, ze waren aan elkaar gewaagd. De partij werd beëindigd op hikiwake, gelijkspel. De 2e partij werd er door de tegenstander opgegeven. Door goed geplaatste Low kicks en leverstoten van Ernst waardoor hij niet meer verder kon vechten. De derde partij won Ernst met een reeks goed geplaatste stoten naar de lever. Deze partij werd met een hele punt (ippon) gewonnen. De gebroeders Visser, Renzo en Jimmy zaten in dezelfde poule. Hun eerste partij wonnen ze allebei. De tweede was tegen elkaar waar Jimmy het onderspit moest delven. Hun laatste partij was tegen de winnaar van deze poule. Deze verloren ze allebei op het nippertje. Hiermee behaalde Renzo de tweede prijs en Jimmy de derde prijs!