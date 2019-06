Gratis Kidsrun tijdens 5e editie Mar-athon 2019

Voor de schoolkinderen en jeugd organiseert de Mar-athon rond Sneek en meer dit jaar voor het eerst een GRATIS Kidsrun van 1 en 2 km vanaf het Mar•tiniplein in het centrum van Sneek. Onder de noemer Meer Gezonde Jaren, initiatieven die bijdragen aan een gezonder Noord-Nederland stimuleert de stichting Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) om de jeugd meer te laten bewegen. Doordat uw zoon of dochter heeft deelgenomen aan de 4 mijl van Sneek kunt u GRATIS aan deze KIdsrun deelnemen.

Er wordt in de volgende leeftijdsgroepen gelopen:

1 km t/m 7 jaar

1 km 8 t/m 10 jaar

2 km t/m 12 jaar

Loop samen met je kinderen een prachtige route, en geniet na de finish samen na met een heerlijk ijsje.

Deelname is GRATIS! Schrijf je dus snel in via https://inschrijven.nl/form/2019062250081-nl