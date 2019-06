TOP’63 blijft vierdeklasser

Oppenhuizen- Dankzij een benauwde 1-0 zege is TOP’63 1 er in geslaagd zich via de nacompetitie te handhaven in de 4e klasse. De laatste horde was een beslissingswedstrijd in Delfstrahuizen tegen 5e klasser Espel uit de Noordoostpolder. TOP kwam voortvarend uit de startblokken en al in de eerste minuut poeierde Roelof Jacob Booy de bal in de touwen. Vervolgens werd het duel ontsierd door een aantal spijkerharde overtredingen met blessures als gevolg. Espel ontsnapte aan rood, TOP kreeg rood.

Met 10 tegen 11 was het dus nog allesbehalve zeker voor TOP en bleef het spannend tot het eind, ook al was Espel aanvallend machteloos. De 10 van TOP hielden stand, maar in de slotfase moest keeper Melis van der Meer nog wel een schot van de Espelers uit de goal ranselen. Daarvoor had TOP ook de 2-0 mogen maken. De opluchting was dan ook groot bij alle Top en Twelsters toen het eindsignaal klonk. Ook volgend seizoen komt TOP’63 1 uit in de 4e klasse.

Bron: http://www.topentwelonline.nl/