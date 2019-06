Pilot jeugdrubriek op Heamielconcours Hanzeruiters

Bolsward- Bijna 1300 starts telde het Heamielconcours van De Hanzeruiters vorig jaar. Daar was voorzitter Jan Siebren Duiven van de concourscommissie dik tevreden mee omdat deelname op veel wedstrijden over het algemeen terugloopt. Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 juni staat het 44ste concours op het programma. Dit jaar met de KNHS-pilot Jeugdrubrieken Dressuur.

De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond (KNHS) nodigde begin dit jaar verenigingen uit om deel te nemen aan de Pilot Jeugdrubrieken. Daarbij worden de jeugdige ruiters en amazones in de dressuur ingedeeld op basis van hun leeftijd en de klasse waarin zij uitkomt. De huidige systematiek is dat rubrieken worden ingedeeld op basis van de schofthoogte van de pony en de klasse.

Het gebeurt daardoor geregeld dat een 8-jarige het moet opnemen tegen een 12-jarige, omdat beiden een pony rijden met dezelfde schofthoogte. De KNHS wil onderzoeken of de rubrieken zo kunnen worden ingedeeld dat kinderen tegen leeftijdgenootjes rijden. Ze bevinden zich in dezelfde leerfase en ontwikkeling van de motoriek.

,,Wij vinden dat een logische ontwikkeling en zeker iets om uit te zoeken. Daarom hebben we ons hiervoor aangemeld’’, zegt Duiven. ,,Verder hebben we de gebruikelijke rubrieken. De paarden en pony’s springen in de klassen BB tot en met ZZ. Bij de paarden starten de dressuurruiters in de B tot en met ZZ-Licht, de pony’s BB tot en met Z2. Op vrijdagavond rijden de menners hun dressuurproeven.’’

Op de zaterdag staat er voor de beste ponycombinatie in twee parcoursen onder meer een hagelnieuwe fiets klaar. Voor de beste ruiters en amazones bij de paarden in zowel de dressuur als bij het springen zijn er aantrekkelijke geldprijzen te winnen.

Bezoekers kunnen vanaf het terras voor de rijhal de verrichtingen van de springruiters in de grote springring prima volgen. Verder is er een strodorp met bedrijven op het gebied van hippische sport en zondag 30 juni zijn er extra activiteiten voor kinderen zoals ponyrijden en schminken.

Nieuwe rijhal

Paardensportvereniging De Hanzeruiters staat aan de vooravond van een nieuwe ontwikkeling. Nog voor de zomervakantie gaat de eerste paal van een tweede rijhal de grond in. Daarmee speelt de club in op de behoefte van mensen met een beperking die graag willen paardrijden. In de huidige accommodatie is dat niet mogelijk, vandaar dat de leden gekozen hebben voor een tweede rijhal. Instructeur Suzan Witteveen uit Bolsward gaat deze lessen verzorgen.