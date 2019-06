Sneker Pan achtste in Waterpoortrace

Sneek – De Sneker Pan is achtste geworden in de twaalfde editie van de Waterpoortrace. Deze vond plaats onder wisselende omstandigheden. ‘s Morgens eerst was het regenachtig en erger, bladstil zodat er moest worden uitgesteld. Uiteindelijk begon het te waaien, kon er een fatsoenlijke baan in worden gelegd en was de eerste wedstrijd een feit. Vlak voor de één na laatste (gijp)boei haalde de wind aan tot zes Beaufort met uitschieters tot zeven. De Pan moest nog gijpen, maar het tuig kwam zo ver omhoog dat het gevaarlijk was en schipper Jappie eieren voor zijn geld koos. Samen met nog vijf andere skûtsjes die ook de kant opzochten.

Na de lunch was er een compleet ander weerbeeld, Niks grauw en grijs, maar zon en zelfs een lekker briesje van rond de vier Beaufort. Sneek pakte in de tweede race als eerste de boventoon, leidde in het tweede en derde rak, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Heerenveen, Huzum en Earnewâld. Huzum schreef de Waterpoortrace op zijn naam door twee keer en tweede plaats.

Tekst en foto’s: Richard de Jonge