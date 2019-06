LSC 1890 weet voetballandschap niet te verfraaien

Bakkeveen- LSC 1890 is er niet in geslaagd om het Sneker voetballandschap te verfraaien. De Snekers die vorige week tegen GAVC al de mogelijkheid op promotie door hun vingers lieten glippen, gingen ondanks het betere van het spel en de betere mogelijkheden in de herkansing tegen herkanser SC Stadspark met miniem verschil onderuit en verspeelden daarmee de laatste kans op de laatste plaats in de eerste klasse.

Trainer Erik van der Meulen moest het bij die laatste kans zonder Floris Bok en Jacco van der Goot doen en moest ten opzichte van het duel tegen GAVC zijn elftal derhalve wijzigen. De plek van Bok werd ingenomen door Steven van der Zee, terwijl de oefenmeester Jari Boorsma op het middenveld liet opdraven en Patrick Zijda in de middelste linie op links posteerde. Verder werd Daan Daniëls – tegen GAVC nog middenvelder – naar de meest offensieve positie op de rechterflank doorgeschoven.

In die “fantasieopstelling” begonnen de Snekers in Bakkeveen weliswaar beter dan de Groningers, maar bleven de pannen op het dak liggen. De mogelijkheden waren dan ook op de vingers van één hand te tellen en feitelijk niet dik genoeg om van een kans te kunnen spreken. Toen het voetballend niet lukte om het vijandige bolwerk uiteen te rijten, kwamen de pogingen van afstand uit de kast en ook daarbij vond LSC 1890 niet de juiste richting, al had er in tegenstelling tot de poging van Patrick Zijda bij de mogelijkheid van Marco da Silva duidelijk meer meer ingezeten.

Na rust was het voetbal van Sneker makelij beter verzorgd en klopten “the Blues” meer en meer op de Grunninger deur. Uitgerekend in een fase waarin LSC 1890 die deur leek te openen en onder meer het aluminium op zijn weg vond, sloeg SC Stadspark in de omschakeling keihard toe en zette Cedwin Tel middels een kopbal de wedstrijd op zijn kop. Hoewel men in de resterende speeltijd de schade probeerde te repareren en nog een aantal goede mogelijkheden kreeg waaronder één voor Rodi de Boer, was en werd het voor LSC 1890 uiteindelijk zo’n dag dat de bal er simpelweg niet in wou/gaat.

Aan het einde van die dag bleek die ene treffer van Tel voor SC Stadspark dan ook voldoende om volgend seizoen weer bij de eersteklassers te worden geteld, terwijl LSC 1890 dan weer op de deelnemerslijst van de tweede klasse staat en de ontwikkeling tot stabiele eersteklasser met minimaal één seizoen moet uitstellen.

Bron: https://pengel.weebly.com