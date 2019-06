Hartthijs de Vries snelt naar de winst in Tijdrit van Zurich

Zurich – Afgelopen woensdagavond was het tijd voor alweer de derde tijdrit van de Kalas Tijdritcompetitie, dit keer wachtte de renners een parcours van 18,5 kilometer rondom het altijd winderige Zurich. Hartthijs de Vries bleek al goed in vorm te zijn voor het NK Tijdrijden, hij reed de concurrentie op minstens dertien seconden. De plaatsen twee en drie waren voor Aron de Jong en Remco Grasman.

Na een aantal stevige regenbuien in de namiddag, was het rond de klok van zeven gelukkig weer droog aan de boorden van de Waddenzee. Zoals gewoonlijk werd er gestart met de diverse jeugdcategorieën. Bij de H2 was het Werner van der Meer die met 23:52 de snelste tijd neerzette en deze tijd zou ook lang de snelste blijven. Bij de Dames was Manon de Boer met 26:17 de rapste, binnen de minuut gevolgd door Mathea Neijmeijer en Larissa Drysdale. In deze categorie stond ook langebaanschaatster Melissa Wijfje van Team JustLease.nl aan het vertrek, zij reed met 28:40 naar een zesde plaats bij de D4. Vervolgens was het de beurt aan de masters, de snelste tijden hier waren voor H6’er Tom Goede (26:34), namens de H5 Siem Homsma (25:19) en Bastiaan van der Kraan van de H4, die met 24:08 een zeer prima tijd had. Bij de H3 kwamen ze bij lange na niet aan de tijden van Van der Meer en Van der Kraan, Sytze Brouwers kwam met 25:03 nog het dichtste in de beurt. Tot slot reden de coureurs van de H7 hun tijdrit. Vijf heren uit deze categorie wisten nog onder de tijd van Van der Meer te duiken, onder hen dagwinnaar Hartthijs de Vries van Vlasman Cycling Team.

Top-5 totaal

1. Hartthijs de Vries (H7), Kollum 23:05

2. Aron de Jong (H7), Leeuwarden 23:18

3. Remco Grasman (H7), Emmeloord 23:21

4. Wieger van der Wier (H7), Marum 23:27

5. Bert Smilda (H7), Groningen 23:35

Uitslag D1 (meisjes 12 t/m 14 jaar)

1. Eke van der Meulen, Stiens 35:01

Uitslag H1 (jongens 12 t/m 14 jaar)

1. Twan Vlagsma, Bolsward 30:58

Top-3 D2 (junioren dames 15 t/m 19 jaar)

1. Luna Jonkers, Emmen 30:03

2. Maaike Verweij, Veenhuizen 31:04

3. Thirza Sierdsma, Ter Idzard 32:42

Top-3 H2 (junioren heren 15 t/m 19 jaar)

1. Werner van der Meer, Woudsend 23:52

2. Leon Ellermann, Emmen 25:12

3. Vincent van Dorp, Elburg 25:15

Top-3 D3 (dames zonder KNWU-licentie vanaf 20 jaar)

1. Meriam Bauman, Jonkersvaart 28:28

2. Sanne in ’t Hof, Heerenveen 29:24

3. Sandra van Diemen, Groningen 30:48

Top-3 H3 (senioren heren 20 t/m 39 jaar)

1. Sytze Brouwers, Groningen 25:03

2. Wilco Timmerman, Emmeloord 25:50

3. Wout Marinus, Surhuisterveen 26:10

Top-3 D4 (dames met KNWU-licentie vanaf 20 jaar)

1. Manon de Boer, Leeuwarden 26:17

2. Mathea Nijmeijer, Drachten 26:30

3. Larissa Drysdale, Heerenveen 26:55

Top-3 H4 (veteranen heren 40 t/m 49 jaar)

1. Bastiaan van der Kraan, Hoogeveen 24:08

2. Lammert Haverkamp, Elburg 24:23

3. Guus Thijssen, Dalen 24:38

Top-3 H5 (veteranen heren 50 t/m 59 jaar)

1. Siem Homsma, Oppenhuizen 25:19

2. Martin Swart, Franeker 25:21

3. Stef Jonker, Roden 26:05

Top-3 H6 (veteranen heren 60 t/m 69 jaar)

1. Tom Goede, Landsmeer 26:34

2. Sjaak van Hal, Deventer 26:58

3. Klaas Bolks, Hardenberg 29:12

Top-3 H7 (heren KNWU-A, belofte en elite)

1. Hartthijs de Vries, Kollum 23:05

2. Aron de Jong, Leeuwarden 23:18

3. Remco Grasman, Emmeloord 23:21

Foto: Jan Roelof Middeldorp