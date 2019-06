Goud voor Sato-judoka Inaya Verharen op nationale jeugdteamcompetitie

Nijmegen – Op zaterdag 15 juni vond de finaleronde van de nationale jeugdcompetitie plaats in de Jan Massinkhal te Nijmegen. In de leeftijdscategorie tot 12 jaar streed Inaya van de Sneker judo club Sato om de Nederlandse titel. En met succes: de Sato-judoka wint een gouden medaille met damesteam van Judo A-Zeven op de teamkampioenschappen. Inaya Verharen kwam uit in de gewichtsklasse -36kilo.