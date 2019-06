Amazones PSV Lyts Bigjin laten visitekaartje achter op CH Sneek

Tjalhuizum – Op het terrein van T&H Stables in Tjalhuizum werd afgelopen weekend voor de 30ste keer CH Sneek georganiseerd. De amazones van PSV Lyts Bigjin konden hier meerdere prijzen in ontvangst nemen.

In de klasse L2 paarden was de combinatie Clarissa van der Poel met James Bond in vorm. Het duo wist met de scores 201, 195, 188 en 182 punten zich als tweede en derde te plaatsen. Yvonne Horjus had Reintje f/d Goengamieden goed voor elkaar in de klasse M1, deze combinatie wist met 211 punten de eerste prijs te bemachtigen. Daarnaast scoorden zij in de andere proeven nog 2 winstpunten.

In de klasse Z1 was het wederom Anneloes Verstraaten met haar Zidane Dbi die bijna niet te verslaan was. Zij mochten met 63,2% en 61,5% de eerste en tweede prijs ophalen. In deze klasse mocht clubgenote Andrea Krol-de Boer met Ymkje f/d Kromme Jelte een winstpunt bijschrijven met 61,1%.

Bij de pony’s kwam Esther Knol met Oosteind’s Lars aan de start in de klasse L1, deze combinatie scoorde 188 punten, wat goed was voor een tweede prijs. In de klasse M2 was het Nina Spoor met De Goede Ree’s Iris die succes had, met 195 punten mochten er twee winstpunten genoteerd worden.