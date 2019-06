Klassieke clubs uit heel Nederland bij de LSC Classics

Sneek- Dit jaar vinden de LSC Classics plaats op zaterdag 22 en zondag 23 juni. Voor het elfde jaar zullen klassieke voetbalclubs met hun eerste jeugdelftallen naar het klassieke jeugdvoetbaltoernooi aan de Leeuwarderweg afreizen, op jacht naar de felbegeerde titel.

Daarnaast wordt er dit jaar natuurlijk weer gestreden om de alom bekende Lute Dikkerboombokaal, vernoemd naar een van de grondleggers van de LSC Classics, die veel te vroeg overleden is. Deze bokaal wordt in iedere categorie uitgedeeld aan de beste, meest waardevolle speler.

De JO13 en JO15 categorieën spelen op zaterdag en de JO17 en JO19 teams komen de dag erna, op zondag, in actie op het sportpark. Alle poules bevatten een team van Be Quick 1887, Koninklijke HFC 1879, USV Hercules 1882, Achilles 1894, LAC Frisia 1883 en LSC 1890. Het deelnemersveld is ook dit jaar weer volledig klassiek en bestaat uit de oudste voetbalclub van Utrecht, Drenthe, Noord-Holland, Groningen en Friesland. Alle teams zullen aanwezig zijn met de selecties voor het nieuwe seizoen, 2019-2020. Daarnaast spelen ze allen op hoog landelijk niveau, wat een geweldig voetbalspektakel zal opleveren. Het plaatje is dan ook weer compleet dit jaar. Het zal weer één groot succes worden, zowel op als om de velden.

Op zondag wordt er gestart met een pilot bij het scheidsrechterskorps. De assistent-scheidsrechters zullen beschikken over een elektronisch vlagsysteem waarbij ze bij een vlagsignaal een trilling op de armband van de scheidsrechter bedienen. Hierdoor zal er nog betere communicatie zijn tussen de jonge KNVB assistent-scheidsrechters en de ervaren KNVB scheidsrechter.

Beide dagen zullen de teams vanaf 10.00 uur in de startblokken staan: toegang is gratis