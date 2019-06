De bal rolt weer …. voorbeschouwing 16 juni

Sneek- Na de winst in de eerste ronde was LSC 1890 afgelopen zondag dicht bij promotie naar de eerste klasse. Bij de noodzakelijke strafschoppenserie ging het echter mis, maar in tegenstelling tot Sneek Wit Zwart en Waterpoort Boys krijgen de blauwhemden nog een herkansing en wel komende zondag. wanneer men voor de laatste plek in de eerste klasse de strijd aanbindt met SC Stadspark.

SC Stadspark – LSC 1890

Zondag 16 juni 2019 – 14.30 uur

Sportpark Bakkeveen – Bakkeveen

LSC 1890 leverde tegen GAVC een prima eerste helft af. De Snekers moesten echter in de tweede helft een 2-0 voorsprong (doelpunten van Marco da Silva en Erwin Slik) prijsgeven, waarna een bloedstollende slotfase en een al even zinderende verlenging volgde. Daarin werd er niet meer gescoord, waarna GAVC in de “loterij” vanaf elf meter uiteindelijk de meest gelukkige was.

Bradley Steensma en Lars Bos misten vanaf de hotspot, maar veel tijd om over “deze zonden” na te denken, hebben deze beide LSC’ers niet. Komende zondag wacht namelijk de allesbeslissende pot om de laatste plek in de eerste klasse. Daarin stuit de ploeg van Erik van der Meulen die als gevolg van een rode prent dan achter de hekken zal moeten plaatsnemen, met SC Stadspark niet alleen op een oude bekende maar ook opnieuw op een herkanser uit de eerste klasse.

​SC Stadspark ontstond in 2014 na een fusie tussen v.v. de Vogels en SC Gronitas. Bij laatstgenoemde zwaaide plaatsgenoot Jan Vlap tussen 2007 en 2010 de technische scepter en niet zonder succes, want hij voerde die club in die periode van de derde naar de eerste klasse. Na de samensmelting begon de fusieclub echter in de derde klasse. In het seizoen 2014-2015 eindigde het keurkorps in die klasse net in het linkerrijtje, maar een jaar later speelde het muziekkorps aan de Concourslaan “we are the champions”. Bij het debuut in de tweede klasse viel men met een zesde plaats net buiten de prijzen, waarna men vorig seizoen achter GOMOS de streep als tweede passeerde en via de nacompetitie naar de eerste klasse promoveerde.

​Dat men destijds de play offs nodig had, wekte in voetballand overigens de nodige verbazing. De ploeg maakte in dat seizoen namelijk veruit de beste indruk en veel kenners hadden hun geld dan ook op de Groningers gezet, zo ook bij LSC 1890. De Snekers hadden toen in beide confrontaties weinig in te brengen. Aan de Leeuwarderweg bleef het verlies met 0-2 nog binnen de perken, maar later dat seizoen werd het verschil in de score stevig tot uitdrukking gebracht.

Na dat seizoen luidde de verwachting dat SC Stadspark zich ook in de eerste klasse tot een factor van belang zou ontwikkelen. Het debuut werd echter een moeizame veldtocht, al wist men thuis wel titelkandidaat Sneek Wit Zwart te kloppen. Doordat men op de laatste speeldag met 5-0 van datzelfde Sneek Wit Zwart verloor en Noordster diezelfde dag bij GRC Groningen wist te winnen, werd de ploeg van trainer Germain Beck in extremis toch nog tot de nacompetitie veroordeeld.

Die veroordeling lag zeker niet aan de productiviteit want die bleef met 47 treffers waarbij de trekker door Cedwin Tel (14), Michel Boonstra (11), Romario Tsjong-A-Sie (6) en Boys Boonstra (5) het vaakst werd bediend, niet achter bij die van het gros van de middenmoot. Ook in de eerste ronde van de play offs wist men tegen LAC Frisia 1883 gemakkelijk het net te vinden. Afgelopen maandag kwam men tegen Hoogezand echter niet verder dan één treffer en dat bleek voor de Stadjers uiteindelijk niet toereikend om zich te handhaven en om de herkansing te ontlopen.

Waar de Groningers afgelopen maandag verloren, wonnen de Snekers twee weken terug van Hoogezand. Omgekeerd had LAC Frisia 1883 in de eerste ronde van de play offs tegen SC Stadspark helemaal niets in te brengen, terwijl de Leeuwarders op hun beurt LSC 1890 zo’n beetje alle hoeken van het veld zien. De “grand old lady” was daarentegen tegen eersteklasser GAVC over het geheel genomen gelijkwaardig. Met andere woorden, er valt geen peil op te trekken, al is de SC in onze ogen toch licht favoriet.

Aan de andere kant hebben een aantal spelers van “the Blues” de ervaring van het spelen van een derde ronde in hun bagage. Een paar seizoenen terug speelde men – overigens ook in Bakkeveen – namelijk tegen TEVV een vergelijkbaar duel en toen wist men zich onder leiding van Bert Hollander alsnog voor de eerste klasse te kwalificeren. Die ervaring kan een voordeel zijn. Het allesbeslissende duel zou mede daardoor wel eens meer op ooghoogte uitgevochten kunnen worden dan de beide onderlinge confrontaties van vorig seizoen en in dat kader is het misschien niet onverstandig om deze week toch nog even op “de loterij” te oefenen.

Foto: Nico Altenburg

Bron: https://pengel.weebly.com