Adriaan Botma van Cycling Team Fryslân wint Brandsma Koffie Wielerronde Bolsward

Bolsward- Afgelopen zaterdag stond alweer voor de twintigste keer na de onderbreking de Wielerronde van Bolsward op het programma, met ditmaal hoofdsponsor Brandsma Koffie in de naam. De grote vraag is of het weer op de koersdag ooit zo slecht is geweest, windvlagen van windkracht 5/6 en af en toe pittige regenbuien teisterden het peloton. Het veld werd dan ook volledig uit elkaar geslagen, met 1 man als de beste man in koers; Adriaan Botma.

Het slechte weer zorgde voor een sterk gedevalueerd peloton aan de start aan Bolsward, slechts ongeveer de helft van de renners op voorlopige startlijst was op komen dagen. Ook publiekstrekker Kjeld Nuis zag af van deelname in Bolsward. Dankzij een aantal bijschrijvers werden er om 19.00 uur toch nog zo’n vijftig man weggeschoten voor het stadhuis van Bolsward. Vanaf minuut 1 was het volop koers, dit kwam mede door het al vroeg in de wedstrijd weg te geven 3-ronden klassement. Al in de eerste paar rondjes sprongen schaatsers Kars Jansman en Douwe de Vries weg uit het peloton. Zij werden niet veel later weer teruggepakt door een aantal achtervolgers. De strijd om het 3-ronden klassement en de eerste premiesprint kon beginnen. Douwe de Vries wist bij beide de eerste plek te behalen.

Inmiddels waren al de nodige coureurs op behoorlijke achterstand geraakt of zelfs al uit koers gestapt. Nog slechts ongeveer vijftien renners kwamen in aanmerking voor de premiesprints en de eindwinst. Halverwege de koers lagen er elf renners op kop onder aanvoering van Cycling Team Fryslân en NWV Groningen. Enkele ronden later maakte ook Peter Merx de aansluiting door het gat van een halve minuut te overbruggen. Deze renners zouden gaan sprinten om de overwinning, was de algemene opvatting van het toch nog in redelijk grote getale opgekomen publiek langs het parcours. Met nog vijftien ronden te gaan vond echter hét moment van de koers plaats; Driezumer Adriaan Botma demarreerde uit het peloton. Hij wist mede dankzij het afstopwerk van zijn ploeggenoten van CT Fryslân in de achtervolgende groep zijn voorsprong gestaag uit te breiden. Deze achtervolgers zouden hem pas na de finish weer zien. In de tussentijd was Gary Hekman weggevallen uit de achtervolgende groep en wisten Martijn Knol en Job van der Wal vanuit de achtergrond toch nog de aansluiting met deze groep te maken. Zij zouden echter gaan sprinten om de plaatsen twee en drie, want even voor negenen was het Botma die de handen in de lucht kon steken na zijn knappe solo van dik twintig kilometer. Achter hem sprintten Peter Merx en Niels van Ekeren vanuit de achtervolgende groep naar de plaatsen twee en drie.

Enkele minuten mochten Botma, Merx en Van Ekeren op het bordes van het stadhuis verschijnen om de bloemen overhandigd te krijgen van rondemiss Annika Rekker. Al met al was het een koers zonder grote incidenten en dus kon de organisatie ondanks het wat kleinere deelnemersaantal spreken van een geslaagde koers! Over drie weken keert het wielerpeloton alweer terug in de Elfstedenstad, dan staat namelijk de Heamielronde op het programma!

Top-10

Adriaan Botma, Driezum

2. Peter Merx, Warfhuizen +0:46

3. Niels van Ekeren, Rijswijk +0:46

4. Douwe de Vries, Heerenveen +0:46

5. Jos de Vos, Heerenveen +0:46

6. Guillaume Visser, Heerenveen +0:46

7. Marcel Fröse, Zetel (Duitsland) +0:46

8. Martijn Dijkstra, De Knipe +0:46

9. Hartthijs de Vries, Kollum +0:46

10. Henk Bos, Drachten +0:46

Foto archief