ActivityRun 15 juni op het veemarktterrein

Sneek- Zaterdag 15 juni is de ActivityRun tussen 10.30-15.00 uur op het Veemarktterrein in Sneek. De ActivityRun wordt georganiseerd door Stichting Activity Foundation in samenwerking met Sportclub F en F The Inner Way, Unlimited The Inner Way en Fit Door Sport uit Sneek. Met de ActivityRun vraagt de Sneker stichting aandacht voor de gehandicaptensport en voor hoe belangrijk het is om hulp en voorzieningen te krijgen als je een lichamelijke beperking hebt.

Zaterdag is er van alles te doen op het Veemarktterrein. Om 10.30 uur is er een uitdagings-30 minuten waarin de deelnemers worden uitgedaagd een challenge met zichzelf aan te gaan. Bijvoorbeeld half uur hardlopen, push ups maken, touwtje springen, met een bal dribbelen etc. Verder kun je o.l.v. de sporters van vereniging voor aangepast sporten Fit Door Sport (FDS) bijv. kennismaken met zitvolleybal. Daarnaast is er o.a. een rolstoelchallenge, terras, hapje en drankje en andere gezelligheid.

