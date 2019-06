Dubbel zilver voor csg Bogerman op landelijke Olympic Moves School Finals

Sneek-Op vrijdag 7 juni namen leerlingen van csg Bogerman uit Sneek in Arnhem en omgeving deel aan de landelijke finale van Olympic Moves, de grootste Nederlandse scholencompetitie voor diverse sporten. Olympic Moves laat scholieren tussen 12 en 19 jaar kennismaken met diverse vormen van sport en laat hen het plezier van samen sporten beleven. Omdat dit perfect aansluit bij het motto van csg Bogerman “Je maakt ’t samen” doet de school al jaren mee aan deze sportieve competitie.

Gedurende het schooljaar hebben er in allerlei diverse sporten regionale voorrondes plaatsgevonden; op 7 juni traden de winnaars van deze voorrondes aan in de finale. Csg Bogerman Sneek had zich geplaatst voor volleybal met meisjes klas 3 en 4 team en meisjes schoolteam, voor atletiek hadden we ons geplaatst met het meisjes schoolteam. Het meisjesschoolteam wist zich net niet weten te plaatsen voor de finale; ze werden 3e in de poule, waar ze echter wél met 25-11 wonnen van de nummer 1.



Tweemaal landelijke tweede prijs

Het meisjes team volleybal klas 3 en 4 ging na een hele spannende halve finale door naar de finale; de eerste set van de halve finale werd gewonnen met 13-8, de tweede set verloren met 14-10 waardoor hun doelsaldo 1 beter was dan het andere team. Ook de finale was zeer spannend. Toen de speeltijd afgelopen was, was de stand gelijk. Vervolgens moest er nog 1 beslissend punt gespeeld worden en helaas werd de finale verloren. De prestaties van dit team werden beloond met een prachtige tweede prijs van Nederland.

Het schoolteam atletiek maakte het ook heel spannend: de onderdelen kogelstoten en speerwerpen werden gewonnen, maar helaas werden er wat teveel punten verspeeld bij het verspringen. Toch werden ook zij uiteindelijk tweede van Nederland, een geweldige uitslag. De gymsectie van csg Bogerman Sneek is bijzonder trots op haar leerlingen!

Sfeer van Olympische waarden

In een sfeer van Olympische waarden en passend bij de belevingswereld van jongeren kunnen zij zich via Olympic Moves fysiek, maar ook sociaal verder ontwikkelen. Er doen inmiddels ruim 300 middelbare scholen aan mee, wat bijna de helft is van alle scholen in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat het programma jongeren enthousiast houdt voor sport en hen – door samen te sporten – onvergetelijke en fijne momenten bezorgt. Olympic Moves, een initiatief van de KVLO, NOC*NSF en Coca-Cola Nederland, is sinds 2003 uitgegroeid tot de grootste schoolsportcompetitie van ons land.

Foto: fb-pagina Bogerman