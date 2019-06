Team Wybe haalt 30.730 euro op voor kankeronderzoek na monstertocht op bierfiets

Bolsward – Team Wybe heeft met de Elfstedentocht op een bierfiets zo’n 30.730 euro opgehaald. De opbrengst van de monstertocht gaat naar kankeronderzoek.

Team Wybe kwam zondagmiddag ruim een oer voor op schema terug in startplek Bolsward. Daar werd de bierfiets enthousiast onthaald door een grote menigte. “We hebben er noch even aan gedacht om er 60 kilometer aan vast te plakken,” zei Henny Feenstra van het team.

De ploech had het in het begin best lastig met het slechte weer van zaterdag, maar de harde wind in de rug had ook zo z’n voordelen. In totaal hebben drie teams van fietsers ervoor gezorgd dat de vriendenploeg weer terugkwam in Bolsward. Daar stond ook Maarten van der Weijden om ze binnen te halen. De opbrengst van de sponsortocht gaat naar zijn stichting tegen kanker.

Fietststeam Wybe

Gistermiddag begon de tocht met de bierfiets, ook in Bolsward. Team Wybe werd opgericht in 2015 na het overlijden van hun vriend Wybe Leenstra, die stierf aan een hersentumor. Hij was toen nog maar 37 jaar. Eerder haalde het team al duizenden euro’s op met de Alpe d’Huzes en later nog eens 20.000 euro met het beklimmen van de Mont Ventoux.

