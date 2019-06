Pinksterevenement en Open Nederlandskampioenschap Vaurien 2019

Sneek – Van 8 tot en met 10 juni is op het Sneekermeer het Pinksterevenement gevaren. Dit evenement gold ook als Open Nederlands Kampioenschap in de Vaurienklasse. De wedstrijdleiding had op vrijdagmiddag al besloten dat er vanwege de weersomstandigheden niet op zaterdag gezeild kon worden. Op zondag en maandag waren de omstandigheden uitdagend voor de deelnemers. Zaterdag nam de wind gedurende de dag af en kwamen de lichtweerspecialisten bovendrijven. Maandag waaide het stevig en moesten de zeilers flink aan de bak. In totaal werden er zes wedstrijden gevaren.

Schakel:

1 Kim Abma/Britt Abma, Sneek

2 Dennis Abma/Jaap Reitsma, Sneek

3 Ysbrand de Lange / Anne –Rixt Reitsma, St Nicolasga

ONK Vaurien

1 Jelmer Yntema/Timo Gruis, Sneek

2 Tim Spek/Jildert Kuperus, Gauw

3 Linze Andringa/Job Modderman, Naarden

Flits

1 Barth Wijkstra/Niels Schurer, Terband

2 Marlies Schouten/Tobijn Bos, Goinga

3 Jella-Rike Spijkervet/Meike Otte, Sneek