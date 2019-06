Mente de Boer als eerste binnen bij Stepelfstedentocht

Bolsward – Mente de Boer uit Nijland is zondagmiddag in het gezelschap van Lonneke Zijlstra, Melvin Tolsma en Jetze Genee als eerste over de finish gekomen bij de Stepelfstedentocht. Hij kwam afgelopen jaar ook als eerste over de finish.

Er waren dit jaar meer dan 250 deelnemers, die de 230 kilometer lange tocht op de step maakten. Er deden dit jaar ook mensen uit Italië, Spanje en België mee. “Je merkt dat het steeds meer gaat leven,” aldus voorzitter Robert Witteveen.

Deelnemers hebben nog tot negen uur zondagavond om binnen te komen. Morgen starten de fietsers voor de Fietselfstedentocht.

Bron: www.omropfryslan.nl

Foto: Jan Douwe Gorter