LSC 1890 na strafschoppen naar herkansing

Hurdegaryp- LSC 1890 moet er nog een week aan vast plakken, want de Snekers zijn er in Hardegarijp niet in geslaagd om naar de eerste klasse te promoveren. Na een gelijk opgaand duel en na verlenging bleef het onbeslist, waarna GAVC de noodzakelijke strafschoppen beter nam. Daardoor blijft de ploeg uit Grou eersteklasser en mag LSC 1890 volgende week tegen SC Stadspark in de herkansing proberen om alsnog promotie te bewerkstelligen.

Trainer Erik van der Meulen begon tegen GAVC in dezelfde samenstelling en met ogenschijnlijk dezelfde strijdwijze als tegen Lemelerveld. Alleen Floris Bok die in de rust van dat duel Steven van der Zee verving, stond nu vanaf het begin aan de kick off en vanaf de linksbackpositie zag hij dat de voor hem geposteerde Marco da Silva na voorbereidend werk van Daan Daniëls met een schot in de verre hoek LSC 1890 al in minuut negen een droomstart bezorgde.

Die pikstart had luttele minuten later nog mooier kunnen uitvallen, maar Jacco van der Goot slaagde er van dichtbij niet in om de bal voor de tweede keer langs doelman Robert Jelsma te tikken waarna Patrick Zijda bij de rebound de paal op zijn weg vond. Dat gebeurde in een fase waarin LSC 1890 duidelijk de betere ploeg was en na 22 minuten kregen de Snekers daarvoor de beloning. Nadat aan de andere kant een pittige tackle op spits Guido Cnossen “slechts” met geel werd bestraft, werd Erwin Slik diep gestuurd waarna de Heintje Davids van “the Blues” met een inzet in de korte hoek Jelsma voor de tweede keer het nakijken gaf.

In het laatste kwartier van de eerste helft kwam de ploeg van trainer Freddy Strating iets beter in de wedstrijd en klopte men voorzichtig op de Sneker deur. Een kopbal van de al genoemde Cnossen verdween echter over het Sneker doel, waarna LSC-doelman Jesse van Sermondt even later in een één op één-duel met Jesse Visser als winnaar uit de strijd kwam. Daarmee hield de Sneker doelverdediger de aansluitingstreffer van het Hardegarijpster scorebord en omdat LSC 1890 het antwoord in de slotfase van het eerste bedrijf steeds paraat had, verscheen die aansluiting voor rust ook niet meer op dat bord.

Dik ​tien minuten na rust moesten de blauwhemden het antwoord echter schuldig blijven en bracht Luc Tjalma na een hoekschop en een scrimmage de spanning terug. Niet veel later viel bijna de gelijkmaker doch Lars Bos wist de bal nog net op tijd weg te halen en zorgde daarmee voor opluchting bij de blauwe tifosi. Die kans uit de buitencategorie gaf echter wel aan dat GAVC in de tweede helft beter acteerde dan in de eerste, toen de ploeg door LSC 1890 eigenlijk werd weggespeeld.

Over acteren gesproken. Daarvan was in de ogen van de man in het zwart ook sprake toen een Sneker in de zestien van GAVC onderuit ging. Daar waar iedereen aan een “pengel” dacht, verdween de betreffende speler echter wegens een “schwalbe” in het boekje en even later werd op een andere bladzijde van datzelfde boekje vermeld, dat Jacco van der Goot door Jari Boorsma werd vervangen. Boorsma stond nog niet zo lang op het plastic, toen GAVC langszij kwam. Dat gebeurde opnieuw uit een hoekschop met dien verstande dat nu Magiel Nsilu als beul fungeerde. Die gelijkmaker viel op dat moment overigens niet onverdiend te noemen, want de geelhemden toonden na rust zoals hiervoor al werd vermeld, een heel ander gezicht.

Na die gelijkmaker kreeg GAVC in de slotfase mogelijkheden om het duel definitief naar zich toe te trekken en liet LSC 1890 in de “Nachspielzeit” nog een 100% kans onbenut. Erik van der Meulen die kort daarvoor Bradley Steensma en Steven van der Zee naar het front had gestuurd, maakte die kans overigens niet meer vanaf het tapijt mee, want de trainer mocht vanwege commentaar op de leiding in minuut negentig vertrekken en moest derhalve de verlenging vanachter de hekken aanschouwen.

Vanachter die afscheiding zag hij dat LSC 1890 in de eerste minuut van de verlenging opnieuw een grote kans kreeg. Doelpuntenmaker Luc Tjalma wierp zich echter in de baan van het schot en voorkwam daarmee dat LSC 1890 ook in de verlenging een droomstart beleefde. Aan de andere kant liet ook GAVC zich niet onbetuigd. Zo zorgde invaller Roy van den Berg met een schot voor de nodige dreiging en schoot Sander van Remmen bij het begin van het tweede deel van de verlenging in kansrijke positie naast. ​Vervolgens werd een Sneker roep om een strafschop andermaal weggewuifd en nadat de brigade uit Watergate City niet veel later opnieuw een enorme kans liet liggen, overkwam GAVC hetzelfde toen Van Remmen binnen de zestien onderuit werd gelopen.

Mede daardoor werd er in de verlenging niet meer gescoord, waardoor de wedstrijd ook na de toegevoegde tijd nog niet beslist was en strafschoppen derhalve de beslissing moesten brengen. Daarin toonde GAVC zich net iets beter dan “the Blues”, waardoor de Snekers zoals hiervoor al werd vermeld, volgende week tegen SC Stadspark op herhaling moeten.

Bron: https://pengel.weebly.com