Iceman Challenge bij F en F The Inner Way

Sneek – Wie kent hem niet: The Iceman. Zijn naam is Wim Hof. Het lijkt wel of hij alles kan trotseren; wind, regen en kou. Wim heeft een speciale methode ontwikkeld die je helpt je lichaam in optimale conditie te houden en te controleren tijdens moeilijke en stressvolle momenten.

Op zondag 30 juni om 14.00 uur, krijg je bij The Inner Way aan de Lange Veemarktstraat 3 in Sneek, de kans om in 2,5 uur je éigen Iceman challenge te ondergaan o.l.v. Evert Hettema. Evert is een door Wim Hof opgeleide instructeur. (www.boga.frl) Hij heeft de Wim Hof Academy afgerond en is sinds 2015 gecertificeerd instructeur in de Wim Hof Method (WHM). Leer helemaal in jezelf te keren met de ademhalingsoefeningen zodat je in een ijsbad de kou kunt trotseren!

Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan door een e-mail te sturen aan ourroadtojapan@gmail.com. Er zijn slecht 20 plaatsen beschikbaar!

Kosten voor deelname bedragen €55,00 per persoon; dit is inclusief 1 consumptie.

Je deelname wordt bevestigd na 15 juni.€5,- van het inschrijfgeld gaat naar de Activity Foundation.Door je aan te melden gun je niet alleen jezelf een onvergetelijke middag, maar steun je ook Jelle van Ee en Evie van der Burgh. Zij organiseren dit evenement onder auspicien van Stichting Activity Foundation om zo geld bijeen te krijgen voor hun (mogelijke) deelname aan het WK in Japan 2020!