Flits van Snits, Leon Brinksma prolongeert NK titel

Fijnaart – In Fijnaart werd eerste Pinksterdag de NK’s verreden in de klasse ID cycling. Leon Brinksma, de flits van Snits uitkomend voor LWV De Friesche Leeuw, nam hieraan deel samen met zijn piloot Siemen Zeldenrust uit Heerenveen in de klasse Tandems. In totaal kwamen er 23 renners(sters) met een verstandelijke beperking aan de start.

Er was in Fijnaart een prachtig stratenparcours aangelegd met een lengte van 1500 meter. Het wegdek was niet echt slecht maar had ook weinig weg van een biljartlaken. Direct na de start ging het parcours naar beneden, gevolgd door een scherpe bocht. In het bochtige parcours liepen de bochten niet overal logisch en gemakkelijk en ook de klim weer naar de finish in de Molenstraat was lastig en niet echt glad geplaveid.

Al snel na de start vormde zich een kopgroep met daarin ook de Fryske tandem. Zoals vaak zaten ook de sterke solorijders Jonathan Duinkerken, Michael Katuin en Davy Mertens hierin. Serieuze mogelijkheden om weg te komen waren er niet. Ondanks het moeilijke, zware parcours werd er keihard gereden. In de voorlaatste ronde moest Michael Katuin de kopgroep laten gaan en dat laatste gold voor Davy Mertens in de laatste ronde. Jonathan Duinkerken, op zijn nieuwe zeer geavanceerde fiets, probeerde in de laatste ronde weg te komen van de Tandem van Leon en Siemen maar slaagde daar niet in. De Fryske tandem demarreerde in de klim van de laatste bocht naar de finish en reed onbedreigd naar de overwinning.

Uitslag 1e overall en 1e bij de Tandems. Jonathan kwam als 2e en 1e solo renner over de finish gevolg door Davy Mertens en Michel Katuin. Leon Brinksma haalde met deze zege zijn tweede NK titel weg op rij binnen en zijn 4e titel NK omdat hij ook al tweemaal achterelkaar de NK tijdrit titel heeft gewonnen. Deze laatste titel hoopt hij op 1 augustus in Lieveren ook te prolongeren.