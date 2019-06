Judoka Inaya Verharen van Sato wint brons

Echt – In Limburgse Echt wist judoka van Sneker judo club Sato, Inaya Verharen een bronzen medaille te winnen. Inaya kwam in gewichtsklasse -36 kilo in -12 leeftijdsklasse en wist van alle partijen met hoogste score te winnen. Inaya verloor alleen een partij van haar Duitse rivaal Kaiser Katharina op beslissing van arbitrage. Later werd Katharina kampioen en Inaya ging richting brons en werd derde. Top judo van jonge Sato judoka.