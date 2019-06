Oud-volleybalster Martha Maltha uit Sneek wint de monstertocht Les Trois Ballons in Frankrijk

Luxeuil-les-Bains – Martha Maltha speelde jarenlang topvolleybal bij onder andere VC Sneek, totdat ze noodgedwongen moest stoppen voor haar werk als arts. Wielrennen werd al snel haar nieuwe passie en hobby. Met succes: vandaag won ze de monstertocht Les Trois Ballons in Frankrijk.

Acht weken geleden is Martha Maltha zwaar ten val gekomen. Met breuken in het gezicht en zes kapotte tanden, moest ze drie dagen in het ziekenhuis verblijven. Gelukkig was van deze val vandaag niks te merken, want met een tijd van 7:14:49 weet ze de eerste plek te bemachtigen.

Les Trois Ballons is een uitdagende en populaire cyclosportive in de Franse Vogezen met jaarlijks meer dan 4000 deelnemers. Trois Ballons staat al jaren op de Franse rittenkalender. De monstertocht door de Vogezen telt ruim 200 kilometer en met 4.400 hoogtemeters is deze tocht een echte klassieker onder de cyclosportieven.