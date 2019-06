Danstalentgroepen en Dance Explosion van Kunstencentrum Atrium houden audities

Sneek – De dansafdeling van Kunstencentrum Atrium in Sneek houdt begin juli audities. Op woensdag 3 juli zijn er selecties voor de talentklassen. Gevorderde dansers die op hoog niveau willen dansen, kunnen op donderdag 4 juli auditie doen voor de groepen van het semi-professionele Dance Explosion, dat onder leiding staat van choreograaf Raymond Guzman. De audities vinden plaats in het kunstencentrum.

Talentklassen

Begaafde jonge dansers vanaf 8 jaar ontwikkelen hun talent verder in de talentklassen van Kunstencentrum Atrium. Er worden zowel klassiek ballet- als jazzlessen gevolgd en leerlingen krijgen de kans om podiumervaring op te doen. Na de talentklassen stromen leerlingen vaak door naar de Jeugd Dans Opleiding Friesland of de gevorderde dansgroepen van Kunstencentrum Atrium, zoals de Atrium-selectieklassen en Young Dance Explosion. Voor aanmelding en meer informatie kan contact worden opgenomen met Jacqueline Veldhuis, coördinator bij de dansafdeling: jacqveldhuis@yahoo.com.

Dance Explosion

Dance Explosion is het semi-professionele dansgezelschap van Kunstencentrum Atrium. Er zijn drie groepen: topgroepen Dance Explosion I en Dance Explosion II en kweekvijver Young Dance Explosion. Dance Explosion danst in de stijlen modern, jazz, contemporary en showmusical. Artistiek leider Raymond Guzman daagt de groepen continu uit in steeds nieuwe choreografieën. Zelfs acrobatiek wordt door de dansers gebruikt om expressie te geven aan hun passie. Jaarlijks is er een grote show in Theater Sneek. Voor aanmelding en meer informatie kan contact worden opgenomen met Raymond Guzman: hedanced@hotmail.com.

Dansvoorstellingen in Theater Sneek

Op zaterdag 15 en zondag 16 juni vinden in Theater Sneek de Atrium Dansdagen plaats. Alle dansgroepen van Kunstencentrum Atrium, waaronder Algemene Dansante Vorming (ADV), jazz, modern, klassiek ballet en hiphop, zijn vertegenwoordigd. Er zijn vier voorstellingen, twee op zaterdag en twee op zondag. Het thema dit jaar is circus. Het daaropvolgende weekend, zaterdag 22 en zondag 23 juni, staat Dance Explosion in Theater Sneek met twee uitvoeringen van ‘Amour Amor’. Naast choreografieën van Raymond Guzman zijn er stukken van onder andere Tamina van Deynen, Jacqueline Veldhuis en Ella Guzman te zien. De choreografieën zijn geïnspireerd op emoties, verhalen en gedachten van de dansers. Dit vertaalt zich naar de kern van Dance Explosion: passie voor dans. Extra bijzonder is dit jaar de livemuziek van Bigband Cue onder leiding van Willem Aukema.