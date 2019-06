Beitske Visser tweede in derde race W Series

Misano – Autocoureur Beitske Visser uit Uitwellingerga is als tweede geëindigd in de derde race van de W Series. De overwinning in de race op het circuit van Misano ging naar de Engelse Jamie Chadwick, die daarmee nog altijd aan kop gaat in het klassement.

Visser kwalificeerde zich als derde, maar klom na de start op naar de tweede plaats. Ze kon Chadwick de hele tijd bijhouden, maar het lukte niet haar concurrent in te halen. Fabienne Wohlwend werd derde.

Tweede in klassement

Beitske Visser heeft in het klassement nu 13 punten achterstand op leider Chadwick; zij heeft 68 punten. Marta Garcia uit Spanje staat derde met 35 punten. Er zijn nog drie races in de W Series; de eerstvolgende is op 6 juli in Duitsland.

