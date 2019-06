Kjeld Nuis en Douwe de Vries aan de start bij 20e Brandsma Koffie Wielerronde van Bolsward

Bolsward – Komende zaterdag wordt alweer voor de twintigste keer de Wielerronde van Bolsward verreden met dit keer de nieuwe hoofdsponsor Brandsma Koffie in de naam. Het belooft een heel wielerspektakel te worden met maar liefst zo’n negentig renners aan het vertrek!

Alweer de twintigste editie

De geschiedenis van de wedstrijd gaat terug tot ver in de vorige eeuw en dit jaar wordt de koers alweer voor de twintigste keer verreden. Als je de edities van voor de onderbreking meerekent, dan is dit zelfs al de 37e editie. Sinds 2015 is de organisatie in handen van WV Cycling Sneek, onderdeel van WV Snits, in samenwerking met de stichting Friese Elfsteden Rijwieltocht. De laatste jaren waren het Robbert-Jan Mol (2x), Patrick van der Duin en Arjan Arentsen die op de hoogste trede van het stadhuis plaats mochten nemen.

Arjan Arentsen vloert medevluchters in 2018

Nog even een korte terugblik op de wedstrijd van vorig jaar. Al vroeg in de koers reden er vijf man weg onder aanvoering van Sjors Dekker. Even later maakten nog drie renners de aansluiting, waardoor de kopgroep uit acht man ging bestaan. Naast Dekker zaten Arjan Arentsen, Henk Bos, Sjors Handgraaf, Johan Knol, Douwe de Vries en de local hero’s Taeke Oppewal en Harry Sweering. Pogingen van het peloton om nog terug te keren mislukten. Dekker probeerde met een late aanval zijn medevluchters te verrassen, maar hij werd weer ingerekend. Uiteindelijk zouden de acht gaan sprinten om de zege en was het Arentsen die zijn wiel als eerste over meet duwde, gevolgd door Dekker en De Vries.

Kjeld Nuis en Douwe de Vries op de voorlopige startlijst

Zoals eerder genoemd zullen rond de negentig renners afreizen naar Bolsward om te gaan strijden voor de winst. Onder hen niemand minder dan Sportman van het jaar Kjeld Nuis, de bekende langebaanschaatser van Jumbo-Visma. Ook zijn ploegmaat Douwe de Vries, die de afgelopen jaren al meerdere keren het podium haalde in Bolsward, staat aan het vertrek. Daarnaast kleuren diverse renners uit de nationale Top- en Clubcompetitie de startlijst. Ook staat een grote afvaardiging van het Cyclingteam Fryslân voor de koers ingeschreven. Tot slot zal er slechts één echte local hero meedoen, Martijn Ettema is de enige Bolswarder in hun thuiskoers.

Brandsma Koffie nieuwe hoofdsponsor

Nadat de Rabobank jarenlang als hoofdsponsor van de koers optrad, is het stokje dit jaar overgenomen door Brandsma Koffie. Het bedrijf, waarvan Menno Brandsma de directeur is, is begonnen als kruidenier en uitgegroeid tot koffie- en theespecialist. Bovendien is Brandsma Koffie al ruim veertig jaar exclusieve en trotse partner van Pelican Rouge Coffee en heeft het een tweetal eigen koffiemerken: IJZERSTERK en Ús Kofje. Anders bedrijven/organisaties die de koers mede mogelijk maken zijn Drukkerij Van der Eems, Bentacera, HEMA, Fiets Elfstedentocht, Okkinga Communicatie, MHB Event Facilities en Sport 2000 A.P. van der Feer.

Parcours onveranderd

Het parcours is niet veranderd ten opzichte van voorgaande edities. De start/finish bevindt zich ter hoogte van het Bolswarder stadhuis. Het 1,5 kilometer lange parcours loopt als volgt: Jongemastraat – Marktstraat – Dijkstraat – Bargefenne – Stoombootkade – Turfkade – Snekerpoort – Jongemastraat. In totaal zullen de renners tachtig kilometer afleggen

Wielerronde onderdeel van Elfstedenweekend

De Brandsma Koffie Wielerronde is in het pinksterweekend zeker niet de enige activiteit in Bolsward. Zo is er op diverse momenten live muziek in de stad en starten en finishen de Stepelfstedentocht en de Benefiets11steden van Team Wybe er. Dit alles valt natuurlijk in het niet bij de maandag, wanneer de Fiets Elfstedentocht wordt verreden. Liefst 15.000 wielrenners beginnen en eindigen in Bolsward de 235 kilometer lange tocht.

De organisatie hoopt op een mooie wedstrijd met veel publiek langs het parcours, om 19.00 uur zal het startschot worden gelost!

Foto: Pixabay