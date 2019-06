40 km lange mini-fietselfstedentocht afgelast

Bolsward – De 40 km lange mini-elfstedentocht die op zaterdag 8 juni gepland stond is vanwege de verwachte weersomstandigheden afgelast.

Voorzitter Stephan Rekker: ’Er wordt windkracht 6 verwacht met in buien uitschieters in kracht 8 en 9. Het elfstedenbestuur vindt het met die omstandigheden, voor met name kinderen, niet verantwoord om de tocht door te laten gaan. Het bestuur vindt veiligheid belangrijk en vindt het risico onder deze omstandigheden te groot’.

Het elfstedenbestuur vindt het geen optie om de tocht te verplaatsen, naar bijvoorbeeld de zondag. De organisatie van de fietselfstedentocht op Pinkstermaandag vergt op de zondag voorafgaand nog de nodige voorbereidingen.

Voor alle duidelijkheid: de fietselfstedentocht op Pinkstermaandag gaat gewoon door. De weersverwachtingen op Pinkstermaandag zijn beter dan die van zaterdag. Bovendien is er bij die tocht sprake van een ander wielerpubliek dan van de MINI.

Deelnemers aan de MINI die al deelnemerskaarten hebben gekocht in de voorverkoop kunnen op vertoon van die kaart hun geld terugkrijgen op zaterdagmorgen 8 juni, vanaf 09:00 uur bij Sporthuis A.P. van der Feer op de Dijkstraat in Bolsward.

