LSC Classics: Friesland’s mooiste

Sneek-De tiende editie van de LSC Classics kreeg vorig jaar met de wedstrijd tussen de Sneeker Classics en Lucky Ajax een prachtige kers op de jubileumtaart. Die kers ontbreekt weliswaar over een goeie twee weken bij de elfde editie, maar dat maakt het jeugdtoernooi van LSC 1890 beslist niet minder aantrekkelijk. De inmiddels traditionele afsluiting van het Sneker voetbalseizoen is en blijft om met onze Vlaamse wielervrienden te spreken: “Friesland’s mooiste”.

Dat heeft veel, zo niet alles te maken met de entourage en met het deelnemersveld. Het monumentale sportpark aan de Leeuwarderweg dat in voetbalkringen niet zelden wordt aangeduid als het mooiste sportpark van Nederland, is het decor en dat toneel wordt op zaterdag 22 en zondag 23 juni a.s. wederom bespeeld door de jeugd van een aantal monumenten uit de Nederlandse voetballerij.

Divisieniveau

Die monumenten komen met hun JO13-, JO15-, JO17- en JO19-selecties voor het volgend seizoen (2019-2020) naar Sneek en die teams acteren vrijwel allemaal op divisieniveau. Evenals voorgaande jaren zullen er bij het goed georganiseerde toernooi dan ook weer de nodige pareltjes rondlopen en zullen er spelers op de velden van Het Sportpark verschijnen, die over een aantal jaren in de seizoensgids van Voetbal International opduiken. Fijnproevers zullen op beide dagen dan ook ongetwijfeld aan hun trekken komen en voor hen zijn de LSC Classics dan ook zeker een must.

Deelnemers

​Daar waar de kers ontbreekt, verschilt het deelnemersveld niet van dat bij de jubileumeditie van vorig jaar en ook bij de elfde aflevering sieren de namen de Koninklijke HFC 1879, USV Hercules 1882, LAC Frisia 1883, Be Quick 1887, LSC 1890 en Achilles 1894 weer de posters. Die clubs verschijnen op zaterdag 22 juni met hun JO13- (D-junioren) en JO15-selectie (C-junioren) binnen de lijnen en een dag later treden dezelfde clubs met de JO17 (B-junioren) en de JO19 (A-junioren) aan – zie voor het wedstrijdprogramma hieronder.

Lute Dikkerboom Bokaal

Deze clubs die in de negentiende eeuw het levenslicht zagen en die de grens van honderd jaar al lang en breed gepasseerd zijn, zijn stuk voor stuk klassiekers en vertegenwoordigen een niet onbelangrijk deel van de lange Nederlandse voetbalhistorie. Op het gebied van het jeugdvoetbal reikt de historie minder ver terug, hoewel de jeugdafdeling van LSC 1890 – de eerste in Noord Nederland – inmiddels ook al ruim negentig jaar oud is. Echter waar de eerste elftallen in de vorige eeuw onder de naam “Corinthians” met enige regelmaat de strijd met elkaar aanbonden, kwam een jeugdtoernooi met deelname van alleen de oudste clubs nooit echt van de grond, al nam de jeugd van LSC 1890 in de vorige eeuw wel deel aan toernooien van oude clubs als Alcmaria Victrix (1898) en het in 1882 opgerichte Robur et Velocitas .

Het idee van Lute Dikkerboom om een jeugdtoernooi met uitsluitend en allen de oudste clubs van Nederland te organiseren, bleek dan ook aan te spreken en bleek een schot in de roos. Inmiddels staat alweer de elfde editie van de LSC Classics voor de deur en is het jeugdtoernooi niet alleen niet meer van de voetbalkalender weg te denken, maar ook tot een prachtige afsluiting van het voetbalseizoen uitgegroeid.

Het is dan ook niet meer dan terecht dat LSC 1890 de naam van de initiatiefnemer in de vorm van de Late Dikkerboom Bokaal voor altijd aan de Classics heeft verbonden. Die uitreiking van die bokaal waarmee na afloop van het toernooi in iedere leeftijdscategorie de beste speler wordt beloond, vormt ieder jaar dan ook een mooi sluitstuk van Friesland’s mooiste.

Bron: https://pengel.weebly.com