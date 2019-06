Geen Europa voor VC Sneek

Sneek- De prachtige 2e plaats van VC Sneek Dames 1 in het seizoen 2018-2019 geeft recht op deelname aan de Europese Challenge Cup. Het bestuur van VC Sneek heeft helaas moeten beslissen om geen gebruik te maken van dit recht.

Deelname aan de Challenge Cup in het seizoen 2019-2020 is enerzijds een prachtige sportieve kans om op Europees niveau topwedstrijden te spelen. Anderzijds vraagt het om een forse financiële

investering en trekt het een zware wissel op de organisatie en vrijwilligers van VC Sneek. In verband

met de naderende deadline (vrijdag 7 juni 2019) voor de inschrijving heeft het bestuur nu een besluit

moeten nemen. Daarbij heeft het bestuur helaas moeten concluderen dat het financiële risico van

deelname op dit moment te groot is. Dat is niet in het belang van de club, haar leden, sponsoren en andere partners.

Het bestuur vindt het buitengewoon spijtig dat deelname aan de Challenge Cup volgend seizoen niet

haalbaar is. Temeer er vorig jaar door het team en de technische staf een uitstekende sportieve prestatie is geleverd met het behalen van de 2e plaats in de Eredivisie. Spelen in Europa zou hier een mooie sportieve beloning voor zijn geweest.

VC Sneek staat er als club gezond en vitaal voor en het bestuur hecht er veel waarde aan om dit ook

voor de toekomst te borgen. Het combineren van topsport, een sterke jeugdopleiding en breedtesport

maken dat het volleybal in Sneek leeft! Thuiswedstrijden worden goed bezocht, er is een grote groep

actieve vrijwilligers die dit allemaal mogelijk maakt en er is een actief verenigingsleven.

Het bestuur bouwt hier samen met alle vrijwilligers, leden en trainers aan door om zo de vereniging verder te ontwikkelen. De stap naar Europa is op dit moment weliswaar te groot, maar het is en blijft de

ambitie om dit in de nabije toekomst wel mogelijk te maken. Daar blijven we onverminderd onze schouders onder zetten!