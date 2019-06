De bal rolt weer …. voorbeschouwing 10 juni

Sneek- Daar waar de jacht van Sneek Wit Zwart en Waterpoort Boys op resp. de hoofdklasse en de derde klasse vroegtijdig werd afgeblazen, is de hoop aan de Leeuwarderweg op promotie na de rake kopbal van Rodi de Boer tegen Lemelerveld nog springlevend. Om die promotie te bewerkstelligen dienen de blauwhemden nog één wedstrijd te winnen en wel van GAVC dati komende maandag de tegenstander is.

GAVC – LSC 1890

Maandag 10 juni 2019 – 14.00 uur

Sportpark de Warren – Hardegarijp

Het leek afgelopen zondag in Lemelerveld op “pengels” uit te draaien, maar in de 88ste minuut voorkwam Rodi de Boer die loterij. Met die treffer bezorgde hij LSC 1890 dat in een vier drie één twee-formatie speelde en met Marco Ahmed en Erwin Slik ( foto) met de nodige routine aan de klus begon, een plek in de finale van de play offs en daarin is zoals hiervoor al werd vermeld, maandag GAVC de tegenstander.

GAVC speelde negen seizoenen terug nog in de derde klasse, Na een nek aan nek-race met het toen nog bestaande v.v. Leeuwarden werd door middel van een overwinning op de laatste speeldag op Irnsum de titel binnen gehaald. In de tweede klasse troefde de hoofdmacht zes jaar later in het seizoen 2016-2017 in de race om de schaal o.a. Roden, Olyphia en DTD af en trad men voor het eerst in de nu bijna 100-jarige historie toe tot het leger der eersteklassers.

​In het debuutjaar eindigde GAVC met 32 punten op de achtste plaats. Dit seizoen – het tweede is volgens de kenners altijd lastiger – verliep daarentegen een stuk moeizamer en uiteindelijk werd de formatie van trainer Freddy Strating in de rol van herkanser geduwd. In de eerste ronde van die herkansing boog men afgelopen zondag tegen tweedeklasser Heerde dankzij treffers van Magiel Nsilu en Niels de Bruin een 1-0 achterstand om, waarna GAVC niet meer in de problemen kwam en lijfsbehoud nog altijd tot de mogelijkheden behoort.

De bekendste speler in de selectie van de geelhemden is ongetwijfeld Tjeerd Andries Andringa. De 26-jarige aanvaller die tot nu toe 79 keer voor GAVC wist te scoren, kwam tussen van 2012 tot 2016 in de hoofd- en topklasse namelijk voor Sneek Wit Zwart uit. Het was overigens niet de eerste keer dat men aan de Molenkrite een speler uit Grou oppikte. In de jaren negentig van de vorige eeuw viste toenmalig elftalleider Bauke Batstra met Wytze van der Veen ook al eens een talent uit de Grouster vijver die verder onder meer doelman Agil Etemadi (Almere City FC) voortbracht, al stond die toen als aanvaller te boek en werd hij bij de D-pupillen van SC Heerenveen tot doelverdediger omgeschoold.

GAVC is voor LSC 1890 overigens geen onbekende, want beide ploegen troffen elkaar tussen 2011 en 2016 in competitieverband tien keer. Zes keer stapten “the Blues” als winnaar van de mat, drie keer werden de punten “gedeeld” en slechts één keer wist GAVC de volle buit te bemachtigen. Daarnaast werkten beide ploegen aan het begin van dit seizoen een oefenduel af en die wedstrijd eindigde toen in een doelpuntrijk gelijkspel (4-4).

Op basis van die statistieken is men wellicht geneigd om ‘”the Blues” die zich aldus voorzitter Henk Douwsma en bestuurslid voetbaltechnische zaken Perry Dizij, tot een stabiele eersteklasser willen ontwikkelen, als favoriet aan te wijzen. In het verleden behaalde resultaten bieden juist ja, ….. geen enkele garantie voor de toekomst en maandag beginnen beide ploegen gewoon weer op nul.

Of de Snekers dan net als tegen Lemelerveld weer met een iets defensievere tactiek en met de routiniers en Lars Bos als rechter vleugelverdediger aantreden, blijft echter afwachten. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat trainer Erik van Meulen dan wel weer over de talentvolle lichting uit de O.19 – afgelopen zaterdag verliezend bekerfinalist – kan beschikken. Aan de andere kant is “never change a winning team” ook een bekend adagium in de voetballerij en winst is in de finale van de play offs een must om a. aan de hiervoor genoemde ontwikkeling te beginnen en b. de deze week geventileerde dromen over de derby’s tegen Sneek Wit Zwart geen bedrog te laten zijn.

Foto: Nico Altenburg

Bron: https://pengel.weebly.com