Zeilwedstrijd Staverse jollen Laaxum

Laaxum- Zaterdag 1 juni 2019 was er weer de inmiddels jaarlijks terugkerende, traditionele zeilwedstrijd van Staverse jollen te Laaxum. Er werd zowel ’s morgens als ’s middags een wedstrijd gezeild van 2 ronden waarna het eindklassement wordt opgemaakt. Aanvankelijk stond er ’s morgens bij aanvang van de eerste wedstrijd nog een strakke koelte uit het zuidwesten. In de loop van de dag draaide de wind steeds meer naar het noorden en nam daarbij sterk af.

De eerste wedstrijd werd met grote overmacht gewonnen door de WK 2 uit Hoorn met op de tweede plaats de ST 79 met Ivor van Klink aan het helmhout. Derde en vierde werden respectievelijk de HL 62 met Jan Griek uit Hindeloopen en de ST 63 van Wil Peeters met de jol “Simmernocht”.

Hierna werd de haven opgezocht voor het nuttigen van een broodje en een kop soep. ’s Middags was het helaas gedaan met “het ruisen der golven” van de voormalige Zuiderzee. Door het verder afzwakken van de wind wisten slechts 3 jollen de finish te bereiken zodat de plaatselijke commissie de wedstrijd helaas voortijdig moest afblazen. Nu was het de ST 79 die met succes revanche wist te nemen op de WK 2 en als 1-ste over de finish gleed.

Ook de ST 63 wist nog voor de WK 2 te eindigen en kwam als 2-de over de finish, WK 2 werd 3-de. ’s Middags bij het binnenlopen van de jollen in de haven was er accordeon- muziek en zeemansliederen van het shanty-koor De Bakhûsterheech- sjongers uit Bakhuizen. De ter plaatse gerookte poon vond gretig aftrek onder de vele toeschouwers.

Eindklassement zeilwedstrijd Staverse jollen te Laaxum:

1. Ivor van Klink

2. Richard Claus

3. Wil Peeters

Foto: Cara Batteké.