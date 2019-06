Sneek- Pinkstermaandag speelt om 14:00 uur LSC 1890 de finale van de nacompetitie tegen GAVC uit Grou. De wedstrijd zal op neutraal gehouden worden en wel op het terrein van Hurdegaryp Sportpark de Warren.

GAVC is herkanser uit de eerste klas en LSC is periodekampioen van de tweede klas. Als LSC de wedstrijd wint speelt het volgend seizoen in de eerste klas en komt het o.a. uit tegen SWZ-Sneek.