Donderdag Sportdag Pastiel en Empatec

Sneek-Sinds vijf jaar organiseren Pastiel en Empatec weer een sportdag. Op het Schuttersveld in Sneek vindt dit jaar deze enorme happening plaats. Met als speciaal thema: Vikings en Higlandgames. De sportdag staat in teken van sporten met elkaar, gezelligheid en saamhorigheid. Burgemeester Jannewietske de Vries verricht samen met sterkste man Wout Zijlstra de opening van de sportdag. Wout Zijlstra is onze speciale gast en begeleidt zijn eigen vertrouwde sport, namelijk de highlandgames. Tevens nieuw op deze sportdag zijn de diverse workshops die gegeven worden in rolstoeldansen, spinning, snag golf, drummen, wallball, linedancing en paardrijden.

Onze wandelaars lopen voor twee goede doelen: ALS en KIKA. Onze ervaren wandelaar en medewerker Sytze Koster probeert zoveel mogelijk rondjes te lopen, ter ere van het goede doel.



Wanneer: donderdag 6 juni 2019

Hoe laat: van 9:30 uur tot 16.30 uur

Waar: Schuttersveld Sneek – Thomas Zandstrastraat 1

Het programma:

8.30-9.30 uur Aanmelden in de tent op het Schuttersveld aan de Thomas Zandstrastraat 1 in Sneek

9.30 uur Spectaculaire opening door burgemeester Jannewietske de Vries en sterkste man Wout Zijlstra

9.45 uur Uitleg van het programma

10.00 uur Start van alle sporten, spellen en workshops

11.30-13.00 uur Lunchpakketten ophalen in de tent

15.00 uur Prijsuitreiking in de tent door Wout Zijlstra

15.45 uur Spetterend slotoptreden van onze Empatec band ‘Pastime’

15.45 uur Broodje hamburger en broodje warm vlees in de tent

16.30 uur Afsluiting