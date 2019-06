Nederlandse topschaatsers skeeleren mee in Elfstedentocht voor goed doel

Sneek- Een selectie van de beste Nederlandse topschaatsers doet zaterdag 6 juli 2019 mee aan een skeelertocht van drie vrienden langs de elf Friese steden. Het initiatief daarvoor komt van de 72-jarige Nico Veldman uit Haskerdijken, die met twee kameraden uit Zwitserland en Duitsland de Elfstedentocht wil rijden. Ze doen dat voor het goede doel, het verbeteren van onderwijs in Gambia. Schaatser Ids Postma geeft het startschot, terwijl topschaatsers Daan Breeuwsma, Yvonne Nauta en Margot Boer meerijden. Jorrit Bergsma, Sven Kramer en Ireen Wüst zijn ook gevraagd mee te doen.

De monstertocht van 205 kilometer op skeelers is een uitdaging voor Veldman en zijn maten Theo Sterzl – uit Duitsland – en de in Zwitserland geboren Rob Flatin. De vriendenploeg wilde graag de Elfstedentocht op ijs schaatsen, maar nu die uitblijft, ligt de uitdaging op skeelers. Het trio is al maanden in training. Veldman koerst regelmatig in de omgeving van zijn woonplaats Haskerdijken. Als oefening rijdt het trio op zondag 2 juni 2019 een stuk van de Elfstedenroute. De tocht zelf staat voor 6 juli 2019 op het programma. De topschaatsers skeeleren alleen het laatste stuk vanaf Dokkum mee, omdat een rit van meer dan tweehonderd kilometer een te grote aanslag op de conditie doet.

Het goede doel staat centraal tijdens deze Elfstedentocht op skeelers. De opbrengst van de sponsortocht is voor de stichting Care for Gambia, waarvan Nico Veldman penningmeester en zijn echtgenote Corry Veldman-van der Voort voorzitter. Zij zetten zich in voor kinderen en hun ouders, die zelf geen onderwijs kunnen bekostigen. Elke gereden kilometer kan voor verschillende tarieven worden gesponsord.

Bij de foto’s van Noordoost.nl/ Alex J. de Haan: Oefentochtjes van 80 en 120 kilometer door de Friese dreven. De 72-jarige Nico Veldman uit Haskerdijken wil met zijn kameraden Rob Flatin en Theo Sterzl in één dag de Elfstedentocht skeeleren.