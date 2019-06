Wederom onnodig verlies voor KV de Waterpoort tegen KV Drachten

Drachten – Afgelopen zaterdag speelde de equipe van Nico Kraan de laatste uitwedstrijd van het veldseizoen tegen koploper en kampioen in de eerste klasse, KV Drachten. Vanaf minuut één waren de Sneekers heer en meester op het zonnige kunstgrasveld aan de Sportlaan te Drachten. De Waterpoorters konden veel scoren, mede dankzij trefzekere afstandsschoten van Nick Huitema. Maar desondanks kon Waterpoort geen grote voorsprong opbouwen en Drachten bleef in het kielzog. Ruststand 10-13.

De wedstrijd kantelde echter direct na de rust. Drachten had slechts 4 schoten nodig om 4x achter elkaar te scoren en zo liep de Waterpoort prompt achter. De 2e helft was het drachten dat met zelfvertrouwen bleef scoren en de Waterpoort nog maar slechts vijf keer de bal door de korf gooide, ondanks vele opgelegde kansen. Eindstand 22-18. Het verlies van de Waterpoort betekent niet veel voor de stand in het klassement voor beide ploegen.

Op 15 juni is de laatste (thuis)wedstrijd van het seizoen voor de selectie van de Waterpoort, tegen KF de Wâlden, op het Schuttersveld te Sneek.