Uniek Windsurf EK in Heeg

Heeg – Dit hemelvaart weekeinde is op het Heegermeer door WaterSportvereniging Heeg, in samenwerking met de IWA (International Windsurfing Association) en de Division II Class Association, het Europees Kampioenschap Division II georganiseerd. De Division II windsurfplank is een voormalige olympische klasse uit 1988 en 1992, waarmee onder andere Stephan van den Berg de olympische spelen heeft gevaren.

Deelnemers kwamen uit heel Europa en daarbuiten, namelijk Griekenland, Frankrijk, Groot Brittanië, Duitsland, Canada, Polen, België en Nederland. De door de IWA uitgezonden internationale official en judge van het evenement kwam uit Brazilië.

Naast een mooie serie van 11 races zijn de deelnemers ook getrakteerd op een leuk programma met een barbecue en een heuse elfsteden experience. Zaterdag namiddag surfden diverse deelnemers door Heeg naar Watersportcamping Heeg, alwaar na een beachstart een wedstrijd werd gevaren over diverse poelen en sloten achter Heeg.

Uiteindelijk is Petros Katsareas uit Griekenland Europees Kampioen geworden in de A-klasse, de klasse met het traditionele tuig uit 1988. Nederlander Jurgen van Laarhoven uit Etten-Leur werd vijfde. In de C-klasse met modern tuig is de Fransman Alain Cadre Europees Kampioen, geworden. Nederlander Vincent Thoms uit Scheveningen eindigde op een verdienstelijke derde plaats.

Foto: Emma Stuurman