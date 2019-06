Sneek Wit Zwart sneuvelt in de tweede ronde 

Sneek- Op een subtropisch Tinga had Sneek Wit Zwart veel moeite met de rappe aanvallers van DHC. Die problemen resulteerden uiteindelijk in een 3-1 nederlaag en daarmee kwam voor de formatie van trainer Germ de Jong in de tweede ronde van de play offs een vroegtijdig en roemloos einde aan de jacht op de pogingen om het verloren geganen terrein terug te veroveren.

Daar waar Sneek Wit Zwart in de confrontaties van vorig seizoen nog zicht had op een goed resultaat en in die duels misschien wel te weinig kreeg, was DHC deze middag de betere ploeg en nadat de thuisclub in de openingsfase via Matts Bruining een paar halve kansjes kreeg, waren het vooral de gasten die op de deur klopten.

In dezelfde minuut als waarin Bruining zich in kansrijke positie de bal liet ontfutselen, ontsnapte Sneek Wit Zwart met behulp van de lat al aan een vroege achterstand. Het bleek echter slechts uitstel van executie, want zeven minuten later liet de Sneker defensie Quinten van de Kraaij zijn gang gaan en was de 0-1 met een schot door de benen van doelman Klaas Boersma alsnog een feit. Niet veel later voorkwam Boersma dat DHC de marge verdubbelde, toen Youri Kooijmans ook al geen stro breed in de weg werd gelegd.

Vlak voor de door arbiter Timmer ingelaste drinkpauze kreeg Sneek Wit Zwart overigens wel een behoorlijke mogelijkheid en kort nadat de kelen waren gesmeerd, slaagde Gerben Visser er niet in de gelijkmaker achter doelman Mats Mangelmans te werken. De stand had op dat moment overigens al 0-2 kunnen zijn, maar tot opluchting van het thuispubliek was de inzet van Vincent Romeijn veel te slap om Boersma te verschalken. Boersma hield vervolgens zijn ploeg na een door Kooijmans verlengde vrije trap knap op de been, maar toen diezelfde Kooijmans op slag van rust door Han Miedema binnen de beruchte lijnen ten val gebracht, wist Boersma bij het vonnis van Joey Emmerink zijn ploeg niet opnieuw vrij te pleiten.

​Daarmee leek de Sneker missie halverwege al een onmogelijke, doh niet lang na de wisseling van speelhelft kreeg Sneek Wit Zwart dat in de rust Harvey de Boer in de ploeg bracht, ook een strafschop. Die werd door Gerben Visser onberispelijk benut (1-2) en daarmee was de missie opeens een stuk minder onmogelijk, Na iets meer dan een uur spelen dreef het schip met de hoop echter weer van de wal, toen Jessy Nauman de oude marge weer in ere herstelde.

Die tegentreffer was voor Germ de Jong het teken om op een alles of niets-tactiek over te schakelen en de Sneker oefenmeester haalde verdediger Han Miedema naar de kant en stuurde aanvaller Jorn Wester naar het front. Wester stond nog maar koud in het veld, toen hij de bal op de paal kopte en de naar LSC 1890 vertrekkende aanvaller zag even later dat Joram Smits van dichtbij de bal ook niet langs doelman Mangelmans kreeg.

Daarmee lieten zij na om de marge te verkleinen en nadat Vincent Romeijn aan de andere kant bij een vrije trap ook niet de juiste richting vond, werd die ook niet kleiner toen Gerben Visser mocht uithalen. Die uithaal die overigens voorlangs verdween, vond plaats in minuut 82 en toen was al duidelijk dat een plek in de volgende ronde er voor De Jong en zijn mannen niet meer in zou zitten en dat Sneek Wit Zwart na een prachtig seizoen in de tweede ronde van de play offs zou sneuvelen.

Foto: Nico Altenburg

Bron: https://pengel.weebly.com