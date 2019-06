Rodi de Boer kopt LSC 1890 naar finale

Lemelerveld- LSC 1890 heeft zich in en tegen Lemelerveld voor de volgende ronde van de play offs gekwalificeerd. Grote man aan de zijde van “the Blues: was Rodi de Boer die nadat Daan Daniëls met nog een kwartier te gaan een op slag van rust opgelopen 1-0 achterstand ongedaan had gemaakt, de Snekers op de valreep met een rake kopbal naar de finale van de nacompetitie kopte.

De openingsfase was er één van aftasten, waarbij geen van beide ploegen de troeven op tafel wou leggen. Pas na een klein half uur zorgde Lemelerveld via een vrije trap voor de eerste dreiging, maar die werd door doelman Jesse van Sermondt uit zijn doel geranseld, Vervolgens verdwenen doelpogingen van Marco da Silva en Patrick Zijda net over de goal van de thuisclub en kwam LSC 1890 beter in de wedstrijd. Het was dan ook wrang dat Lemelerveld uitgerekend in die fase een voorsprong nam, al had er veel van weg dat LSC 1890 in de laatste minuut van de eerste helft bij de kopbal van Joey Nijenkamp met de gedachten al in de kleedkamer was.

Linksback Steven van der Zee bleef vervolgens in die kleedkamer achter en met Floris Bok ging LSC 1890 op jacht naar de gelijkmaker. Het overwicht van de Sneker betaalde zich echter niet uit en de thuisclub kreeg in die fase na een slippertje van Marco Ahmed zelfs een goede mogelijkheid om via Jordy Lugtenburg de marge te verdubbelen. De aanvaller kreeg de bal echter niet lekker mee en de 2-0 zou het spelbeeld ook teveel geweld hebben aangedaan.

Na dik zeventig minuten kreeg LSC loon naar werken, toen doelman Rik Ramaker na een actie van Marco da Silva een rebound moest toestaan en Daan Daniëls er als de kippen bij was om de gelijkmaker binnen te tikken. Vervolgens leek de confrontatie op strafschoppen uit te draaien, maar twee minuten voor het einde van de reguliere speeltijd zorgde Rodi de Boer met een kopbal voor de 1-2. Daarmee zorgde hij voor de beslissing want de resterende speeltijd was voor Lemelerveld tekort om de naderende nederlaag nog af te wenden en om LSC 1890 uit de finale van de play offs te houden.

​Die finale wordt overigens komende zondag op het Sportpark aan de Leeuwarderweg gespeeld en de tegenstander heet dan GAVC. De ploeg uit Grou wist deze middag als herkanser uit de eerste klasse dankzij treffers van Magiel Nsilu en Niels de Bruin tegen Heerde een 1-0 achterstand ongedaan te maken en won evenals LSC 1890 met 2-1.

Foto: LSC1890

Bron: https://pengel.weebly.com