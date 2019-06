Meisjes springen verder dan vrouwen en Ysbrand Galama wint fierljeppen in IJlst

IJlst – Ysbrand Galama uit It Heidenskip heeft het fierljeppen in IJlst gewonnen. In de finale sprong hij 19.48 meter. Tot die tijd was de verste sprong van Bobby Zwaagman (19.09), die tweede werd. De man die de eerste drie wedstrijden won, Jan Teade Nauta, werd derde met 18.77 meter.

Galama is regerend Fries kampioen. Tot nu toe werd hij dit jaar drie keer tweede, achter Jan Teade Nauta. In IJlst sprong hij er pas in de finale voorbij.

Bij de vrouwen lag de wedstrijd helemaal open. De grootste kanshebber was Sigrid Bokma, die de eerste drie wedstrijden al won, maar zij was er niet wegens vakantie.

Marije Reitsma uit IJlst was de beste vrouw met 13.15 meter. Akke Dijkstra stond even aan kop met 13.11 meter, maar ze werd in de laatste sprong nog ingehaald.

Tweede klasse springt verder

De beste vrouwen uit de tweede klasse sprongen verder. Anna-Jet Leijenaar maakte indruk met een sprong van 15.11 meter. Daarmee staat ze in het klassement nog maar 1 centimeter achter op Marrit van der Wal, die in IJlst drie keer nat sprong. Na vier wedstrijden tellen de twee besten mee voor het klassement.

Meisjes maken indruk

Bij de meisjes werd ook verder gesprongen dan bij de vrouwen. Femke Rispens sprong 13.73 meter. De tweede prijs was voor Marike Jansen met 13.54 meter. En derde werd Inger Haanstra met 13.38 meter. Voor Jansen en Haanstra een persoonlijk record. En alle drie sprongen ze verder dan de sterkste vrouw.

Jongens en junioren

Bij de junioren pakte Wytse Nauta met overmacht zijn vierde overwinning op rij. Hij sprong 18.17 meter, meer dan twee meter verder dan nummer twee Jos Betlehem. Hij sprong 16.07 meter.

Bij de jongens werd Rutger Haanstra winnaar. Die had al twee keer eerder gewonnen dit jaar. Ditmaal sprong hij 16.99 meter.

