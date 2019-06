Eerste halte eindstation voor Waterpoort Boys

Oudehaske- Aan de promotiedroom van Waterpoort Boys kwam in de eerste ronde van de play offs meteen een einde. De formatie van trainer Janco Croes nam in de “do or die” wedstrijd nog wel een voorsprong, maar zag Oudehaske halverwege de tweede helft langszij komen, waarna de thuisclub het duel in de slotminuten met twee treffers in zijn voordeel wist te beslissen.

Dat voordeel leek lange tijd geen optie, want Waterpoort Boys begon veel beter en kreeg met een vrije trap al snel een mogelijkheid, al was dat gelet op de afstand tot de goal wellicht iets te zwaar aangezet. De inzet van Andy de Vries bezorgde de doelman van Oudehaske dan ook geen problemen, zulks in tegenstelling tot een vliegend schot van Richard Hamstra dat via de vingertoppen van de Oudehaske-goalie het doel maar net miste. Vervolgens werd Robert Minks na een goedlopende aanval in stelling gebracht, maar de schaduwspits werd wegens vermeend buitenspel terug gefloten.

Na tien minuten liet Oudehaske voor eerst – en na later bleek de enige keer in de eerste helft – zijn tanden zien, doch de kopbal van de linkerspits van de thuisclub verdween naast de burcht van Stefan Rijpkema. Die zag dat er na die mogelijkheid maar één ploeg voetbalde en dat was de zijne. Dat leverde echter geen al te grote kansen op en ook afstandsschoten van resp, Patrick Bles en Tarik Hamdi konden de sluitpost van Oudehaske niet echt verontrusten.

Gaandeweg het eerste bedrijf kwam Waterpoort Boys echter steeds dichterbij, maar tot frustratie van de Snekers kon Jesse Frolich net niet bij een voorzet van Kevin Kedde. Vervolgens werd een poging van Hamdi nadat de bal op hem werd teruggelegd, geblokt waarna de rebound van Hamstra net naast het vijandelijke doel verdween. Het zou naar even later bleek, Hamstra’s laatste actie zijn want kort daarop werd hij door zijn tegenstander op de enkel geraakt en even later moest hij zich laten vervangen.

De aanvaller werd vervangen door middenverlder Marcel Hempenius, waar het gros van het Sneker legioen toch de pijlsnelle Mohammed Hasan Arsandar had verwacht. Ondanks die voor velen onbegrijpelijke wissel nam Waterpoort Boys kort daarop een voorsprong. Na een interceptie speelde Romano Pasveer de bal diep op Jesse Frolich en uit diens voorzet zette Robert Minks met een fraaie volley de brigade van trainer Janco Croes op voorsprong. Na die openingstreffer legden de Snekers nog een aantal prima aanvallen op de mat, maar elke keer was de eindpass net niet goed genoeg, waardoor de rust met een toch wel magere afspiegeling van de verhoudingen werd bereikt.

Ook na rust was Waterpoort Boys aanvankelijk de bovenliggende partij, maar bij een vrije trap van Hempenius (tot corner verwerkt) en bij een voorzet van de op rechts weggestuurde Jesse Frolich ontbrak net als aan het eind van de eerste helft de noodzakelijke precisie. Dat zou de Snekers duur komen te staan, want Oudehaske zette vervolgens iets hoger druk en na balverlies van Tim van der Werf kreeg de thuisclub de tweede kans van de wedstrijd. Een minuut later zag de Sneker defensie er opnieuw niet al te best uit en nu wist de thuisclub toen de bal in de zestien werd gebracht, vanuit een scrimmage wel te profiteren (1-1)

Waterpoort Boys was hierna het spoor bijster en Oudehaske vergat in deze fase de Snekers voor de tweede keer pijn te dien. Toen vervolgens ook Tarik Hamdi na een overtreding geblesseerd naar de kant moest, was de organisatie aan Sneker zijde helemaal zoek. Niettemin kreeg Waterpoort Boys in die fase nog een mogelijkheid, maar na een door Arsandar doorgekopte bal werd Robert Minks wegens buitenspel een halt toegeroepen, al was het net als in de eerste helft duidelijk een VAR-gevalletje. De druiven werden vervolgens nog zuurder, want bij de tegenaanval nam de thuisclub een 2-1 voorsprong. Daarmee was de wedstrijd beslist want Waterpoort Boys bleek met de moed der wanhoop vervolgens niet meer in staat om voor gevaar te zorgen, al kreeg de ploeg in de negende minuut van de blessuretijd (!) nog een keer een vrije trap.

Daarbij meldde ook doelman Stefan Rijpkema zich aan het front. Veel hielp dat niet want Oudehaske ging er met de afgeslagen bal vandoor en bij de achtervolging raakte Andy de Vries binnen de zestien de voortvluchtige aanvaller. Diens inzet kwam vervolgens op de paal, waarna de rebound werd benut. De arbiter keurde de goal echter af, gaf een strafschop aan Oudehaske en ook nog eens een rode kaart aan Andy de Vries die vervolgens vanachter de afrastering zag dat Oudehaske de elfmeter benutte, waarna de man in het zwart onmiddellijk affloot en de eerste halte voor Waterpoort Boys meteen het eindstation was.

Bron: ttps://pengel.weebly.com