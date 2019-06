SMHC neemt Smeercase in gebruik

Sneek – Hockeyclub Sneek neemt deel aan landelijke actie om het insmeren van buiten sportende kinderen vanzelfsprekend te maken

Vanaf vandaag is er een Smeercase te vinden op de velden van hockeyclub SMHC uit Sneek. De Smeercase is een opvallend kratje met daarin flesjes anti-zonnebrand crème dat makkelijk langs de velden kan worden geplaatst. Met de Smeercase moet insmeren tijdens het buitensporten heel gewoon worden; momenteel staat slechts 1 op de 10 kinderen ingesmeerd op het veld. De Smeercase is ontwikkeld door Sport ZonVeilig dat de ambitie heeft heel Nederland zonveilig te laten sporten.

“Sporten is gezond, maar wel alleen als je je goed beschermd tegen de zon. Met de Smeercase hopen we dat onze leden voortaan allemaal ingesmeerd en wel op het veld staan én dat ze dat ook als de normaalste zaak gaan zien,” aldus Tjaarda Wagenaar van SMHC.



Kinderen en jongeren: veel maar onbeschermd buiten actief

Kinderen en jongeren besteden bijna de helft van hun wekelijkse vrije tijd, ruim 22 uur, aan sport en spel.* Hockey en voetbal zijn de meest favoriete buitensporten, met respectievelijk 160.797 en 615.291 jeugdleden. Ondanks dat jeugdigen wekelijks veel tijd op het sportveld doorbrengen, smeert slechts 1 op 10 zich in. Blootstelling aan te veel schadelijke UV-stralen op jonge leeftijd verdubbelt de kans op huidkanker op latere leeftijd.



Over Sport ZonVeilig

De Smeercase is een initiatief van Sport ZonVeilig. Sport ZonVeilig is gestart vanuit een donatie van onder andere Stichting Het Champagnediner. In april en mei worden honderd kratjes en informatiepakketten uitgedeeld op hockeyclubs. Het doel: zorgen dat insmeren tijdens het buitensporten voor kinderen en hun ouders en trainers de normaalste zaak van de wereld is. De intentie is om in de toekomst ook acties uit te rollen op andere buitensportclubs. NIVEA Sun heeft alle anti-zonnebrand crèmes voor de eerste editie ter beschikking gesteld. www.sportzonveilig.nl

*onderzoek Alle ballen in de lucht, Sociaal en Cultureel Planbureau, december 2018