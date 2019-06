De bal rolt weer …. (extra)voorbeschouwing 2 juni

Sneek- Eerder deze week werd de voorbeschouwing op de nacompetitiewedstrijden van LSC 1890 en Waterpoort Boys al op deze site gepubliceerd. De voorbeschouwing op de nacompetitiewedstrijd van Sneek Wit Zwart moesten we schuldig blijven, omdat de tegenstander van de wit-zwarten toen nog niet bekend was. Inmiddels is duidelijk dat de ploeg van trainer Germ de Jong het zondag opneemt tegen DHC, dat gisteren in Den Haag na verlenging VUC met 3-2 versloeg.

Dat Sneek Wit Zwart de schaal aan Emmen moest laten, was voor het duel met SC Stadspark al min of meer bekend en zorgde op Tinga niet echt voor zure gezichten. Een week eerder toen Emmen bij SVBO eigenlijk al op de rug lag en in de slotfase alsnog een punt uit het vuur wist te slepen, waren de druiven echter wel heel erg zuur, want daarmee werden de titelkansen van de Snekers vrijwel tot nul gereduceerd.

De oorzaak voor dat wrange scenario lag echter eerder in dit seizoen toen men een aantal keren punten liet liggen, en zeker niet in de slotfase van de competitie. Toen deed de formatie van Germ de Jong en André Semplonius eigenlijk alles goed en leverde men met ook nog eens behoorlijke uitslagen een vlekkeloze reeks af. Die bleek uiteindelijk dus niet toereikend om het belangrijkste kleinnood omhoog te tillen en derhalve moet Sneek Wit Zwart zoals al in het verslag van de wedstrijd tegen Stadspark al werd vermeld, de omweg nemen. Op die omweg is DHC uit Delft dus de eerste opponent.

De Delfia Hollandia Combinatie is een club met een rijke historie en speelde tussen 1955 en 1968 onder de namen DHC, DHC ’66 en Xerxes-DHC ’66 zelfs betaald voetbal met spelers als Willem van Hanegem en Eddy Treijtel die een paar jaar later met Feyenoord de Europa Cup wisten te winnen. In 1968 volgde echter het faillissement en ging DHC bij de amateurs zelfstandig verder. Vanaf het begin van de jaren tachtig speelde men met een onderbreking van twee seizoenen twintig jaar lang op het hoogste niveau en in die periode werd men ook twee keer (1983 en 1985) algeheel kampioen bij de zondagamateurs.

Eind vorige eeuw kwam aan het bestaan in de top van net amateurvoetbal een eind en halverwege het eerste decennium van deze eeuw daalde DHC zelfs af naar de tweede klasse. In 2007 volgde echter de ommekeer en in het jaar dat de club zijn honderdjarig bestaan vierde, keerde DHC terug in de hoofdklasse. Dat hield men tot dit seizoen vol, want vorig jaar moest men evenals Sneek Wit Zwart in de barrage de status van hoofdklasser inleveren.

DHC en Sneek Wit Zwart zijn dan ook geen onbekenden van elkaar, al zal de herinnering aan die verwantschap in de Prinsenstad beter zijn dan in de Waterpoortstad. Op 10 september 2017 gaf Sneek Wit Zwart in een dramatische tweede helft namelijk een 2-0 voorsprong (treffers van David van der Pol en Kevin Huitema) uit handen en een klein half jaar later waren de druiven zo mogelijk nog zuurder, want toen maakte DHC in de 90ste en 91ste minuut nadat Kevin Huitema de Snekers op voorsprong had gezet, alsnog die achterstand ongedaan.

Nu maken DHC en Sneek Wit Zwart weer kans om de volgende tree in de piramide te bereiken. Op basis van de eerdere confrontaties zijn we geneigd om de ploeg uit Delft daarbij als favoriet aan te merken, maar als we de meest recente resultaten in ogenschouw nemen dan slaat de twijfel toch toe en is Sneek Wit Zwart zeker een ploeg om rekening mee te houden. Laten we er daarom maar een dooddoener als “het kan alle kanten op” tegen aan gooien, waarbij we uiteraard hopen dat het de kant van Germ de Jong en de zijnen opvalt en dat Sneek Wit Zwart “en march” blijft.

Foto: Nico Altenburg: Kevin Huitema (rechts) scoorde in beide eerdere confrontaties met DHC

