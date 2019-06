Bekersucces voor O.N.S. en SWZ MO 17-1

Sneek- De finaledag van de Noordelijke Beker op sportpark Woltingeslag in Zuidwolde (Drenthe) heeft drievoudig Sneker succes opgeleverd, want zowel ONS Sneek JO13-1, ONS JO17-1 als SWZ MO17-1 wisten de beker naar de Waterpoortstad te halen.

O.N.S. Sneek JO13-1 toont karakter en wint van SV URK

Het begon al in de ochtenduren toen ONS Sneek JO13-1 tegen SV Urk JO13-1 de rug rechtte en een kansloos lijkende 3-1 achterstand omboog in een 4-3 voorsprong. Die voorsprong wist men vervolgens tot het laatste fluitsignaal vast te houden waarna men minuten later de belangrijkste bekertrofee van het noorden in ontvangst mocht nemen.

O.N.S. Sneek OJ17-1 wint na strafschoppen van Drachtster Boys

De wedstrijd tussen ONS Sneek JO17-1 en de leeftijdsgenoten van Drachtster Boys bracht daarentegen beduidend minder spektakel, maar nadat het duel in een “bloedeloze” 0-0 was geëindigd, vergoedde de spanning bij de strafschoppenserie veel. In die serie wist doelman Frits Tijm één van de “pengels” te stoppen waarna Stijn de Vries en Redmer Veldhuis de klus vanaf elf meter namens de oranjehemden wisten te klaren en ONS Sneek JO17-1 als bekerwinnaar van 2019 de boeken inging.

O.N.S. 2 wint met 3-1 van HZVV

O.N.S. 2 won de Noordelijke Bekerfinale met 3-1 van HZVV uit Hoogeveen. De wedstrijd werd op het Zuidersportpark in Sneek gespeeld. Nadat O.N.S. met 0-1 achter kwam, was het Jan Dommerholt die met een rake kopbal voor de gelijkmaker zorgde. Meteen na de thee kopte Tom Arissen de 2-1 tegen het nylon. Het duurde tot ver in blessuretijd toen Arissen door de defensie van HZVV soleerde af gaf aan Davey Lohman die beheerst intikte.

Sneek Wit Zwart MO17-1 wint vanaf de stip Sneek Wit Zwart MO17-1 nam tegen Valthermond/HOC MO17-1 al snel de leiding, maar de tegenstander kwam door een benutte penalty kort daarop op gelijke hoogte. Vervolgens liep de ploeg uit Drenthe uit naar een 3-1 voorsprong en leek de wedstrijd beslist. De meiden uit Sneek toonden echter veerkracht en knokten zich in kort tijdsbestek met twee treffers langszij, waarna deze finale evenals die van ONS Sneek JO17-1 vanaf de stip moest worden beslist. Daarbij wist doelvrouwe Dafne Jager de beslissende strafschop te keren en daarmee was de bekerwinst van Sneek Wit Zwart MO17-1 een feit.

LSC 1890 JO19-1 verliest nipt

Laat in de middag wist LSC 1890 JO19-1 het Sneker succes helaas niet compleet te maken. “The Blues” namen tegen GVAV Rapiditas JO19-1 door toedoen van Lennart Landstra en Maarten Kingma nog wel een 2-0 voorsprong, maar moesten na rust hun meerdere in de Groningers erkennen, al was de wijze waarop wel erg zuur. Nadat GVAV Rapiditas in de tweede helft in korte tijd de achterstand ongedaan maakte, leek ook deze finale namelijk op penalty’s uit te draaien, maar door een treffer in “the dying seconds of the game” moest LSC 1890 JO17-1 alsnog het hoofd buigen.

Foto’s: Fioana van Netten, Ciska Walstra en O.N.S. site

Bron: https://pengel.weebly.com/ en www.onssneek.nl