Waterpoort Boys schenkt bedrag aan VOKK

Sneek – Bij Waterpoort Boys vond donderdag 30 mei jl. het Johan de Jong 7×7 Toernooi plaats. Dit toernooi stond dit jaar voor het eerst in het teken van de VOKK, de vereniging ouders, kinderen en kanker, die zich inzet om ouders en jonge kankerpatiëntjes tijdens en na de behandeling optimale zorg en steun te bieden.

Voor en tijdens het 7×7 toernooi werden diverse acties gehouden zoals de verkoop van armbandjes en hamburgers, een veiling van het wedstrijdshirt van onze lokale voetbalheld Michel Vlap en een verloting met fantastische prijzen als een elektrische fiets, een koelkast, een TV, een wasmachine, een dames- of herenfiets, een kinderfiets en een waardebon.

Na afloop van het toernooi dat middels prijzen voor de verloting of via andere bijdragen werd gesteund c.q. gesponsord door Fietsspecialist Rodenburg, Expert Sneek, Halfords Sneek, Horeca & Catering De Vries, Café ’t Singeltje, Michel Vlap, Poiesz Supermarkten, Pitt Shop Tentenverhuur, Eetcafé Mangerie, Hannes Vermaning Oud IJzer en Metalen – Go Villa-Go Calcio en de Sneker Vleeshandel, kon de organisatie van het toernooi namens Waterpoort Boys het bedrag van € 850,– aan de vertegenwoordiging van de VOKK overhandigen.