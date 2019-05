Volle tribune tijdens internationaal Jorn Feenstra Toernooi

Sneek- Een volle tribune vanmorgen tijdens de negende editie van het Jorn Feenstra Internationaal U13-Toernooi. Onder ideale weersomstandigheden worden op dit moment de wedstrijden tussen SC Heerenveen, AF Bournemouth, PEC Zwolle, Regioteam Súdwest-Fryslân, FC Groningen, K.V. Mechelen, FC Twente en gastheer O.N.S. Sneek gespeeld.

Het Jorn Feenstra Toernooi is een jaarlijks hoogtepunt voor de voetbalsport in de regio Sneek. Naast het sportieve deel van het toernooi doneert de organisatie jaarlijks een mooi bedrag aan KiKa, over de afgelopen jaren al ruim € 36.000. Een uitstekend doel, want men wil de kans op genezing bij kinderen met kanker over enkele jaren verhogen naar 95 procent. Helaas is het zo dat Jorn Feenstra, de jeugdvoetballer waarnaar het toernooi is vernoemd, dit zelf niet meer mag meemaken. Hij overleed op de veel te jonge leeftijd van slechts 17 jaar.

Een van de scheidrechters die op dit toernooi fluiten is Hessel Steegstra. Hessel is assistent-scheidrechter in het Team Makkelie, en was onder andere actief tijdens de Champions en Europa League wedstrijden.

Voor wie nog een bezoek aan het Zuidersportpark wil brengen, om 17.30 uur staat de finale wedstrijd op het programma.

Foto’s Henk van der Veer