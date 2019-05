Bolsward- Op de vrijdag 28 juni a.s. organiseert de LAB de Rentex Floron Grachtenloop, een route door het oude historische centrum van Bolsward waarbij goed te merken is dat Bolsward op een terp is gebouwd. De Lab staat voor Lange Afstandsloper Bolsward met als motto recreatief en ontspannend.

Bolsward heeft een Italiaans imago. De stad wordt ook wel genoemd: het Rome van het Noorden, maar ook het Venetië van het Noorden! Met als iconen Titus Brandsma en de bevaarbare grachten in de prachtige, cultuurhistorische binnenstad. Met die grachten moest meer te doen zijn. Daarom is in 2015 een publieksactiviteit erom heen gepland. Een route van 7,2 km over 8 rondes door de smalle straatjes van de stad waarbij je dus de hoogteverschillen in de stad zeker zult voelen.

Start/finish is bij de fontein bij de Broerekerk. Er is kleedgelegenheid aanwezig. Het inschrijfgeld is € 7,50 Voor de eerste drie mannen en vrouwen zijn mooie geldprijzen te winnen. Inschrijven kan vanaf 17:30uur bij Ons Gebouw. De Heakoninginne en de hofdames zullen om 19.00 uur het startschot geven. Voorafgaande aan de grachtenloop is er een kidsrun. Deelname hieraan voor de kinderen is gratis, met een blijvende herinnering en een lekkere verrassing. De organisatie hoopt op veel publiek langs het parcours en veel LAB-leden en andere hardloopliefhebbers aan de start.