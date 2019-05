Duurzame roeisloep Van-vlasties vliegensvlug over het water 

Sneek-Maandagmiddag is de duurzame roeisloep Van-vlasties gedoopt en in het water gelaten bij opleidingswerf ’t Ges van ROC Friese Poort in Sneek. Eenmaal te water accelereerde de sloep snel en verliet het roeiteam van ROC Friese Poort vliegensvlug de opleidingswerf. De bouw van de sloep was de eindopdracht voor Ids Bonga en Jurjen Beeker, twee studenten Scheeps- en jachtbouwkundige bij de afdeling Maritieme Techniek van ROC Friese Poort. Zondag 9 juni 2019 vaart het team de Italiaanse roeiwedstrijd Vogalonga in Venetië met deze duurzame sloep.

Bouw sloep

Vijftien maanden lang werkten Ids Bonga en Jurjen Beeker dag in dag uit aan de bouw van een duurzame roeisloep. De laatste dagen brachten Ids en Jurjen meer tijd op de werf door dan thuis. Tot in de late uurtjes werkten ze door om de sloep ‘roeiklaar’ te maken. ‘Het was echt een gekkenhuis de laatste dagen. We zijn twee weken lang tot in de late avonduren doorgegaan’, vertelt Ids Bonga. Jurjen Beeker vult hem aan als hij uit de sloep stapt: ‘Maar wat super vet. Hier hebben we het allemaal voor gedaan. We gingen zo snel, ik moest me gewoon inhouden met roeien.’

Duurzaam materiaal

‘Veel roeisloepen worden van polyester gemaakt’, vertelt Hette van der Meer, senior instructeur Maritieme Techniek bij ROC Friese Poort in Sneek. ‘Omdat wij hier, op de werf, de jongens leren met innovatieve technieken te werken en wij proberen materialen te gebruiken die het milieu minimaal schaden, kregen Ids en Jurjen de opdracht een roeisloep te bouwen van duurzaam materiaal.’ De composiet van de roeisloep is gemaakt van bio-hars in combinatie met gerecycled petflessenschuim. Om de composiet te versterken is gebruik gemaakt van vlas, een natuurlijke vezel. Dit materiaal is waterbestendig, blijft jarenlang goed en is niet schadelijk voor het milieu.

Van-vlasties

Over de naam hebben de bouwers van de sloep lang nagedacht. ‘We zochten een leuke en originele naam die recht doet aan het duurzame materiaal waar de sloep van gemaakt is’, vertelt Jurjen Beeker enthousiast. ‘Na een oproep op Instagram voor een geschikte naam kwam een vriend van mij met de naam Van-vlasties. Dat vonden we wel heel mooi en toepasselijk omdat er vlas is toegevoegd aan de composiet’, vult Ids Bonga hem aan.

Italiaanse roeiwedstrijd Vogalonga

Op Pinksterzondag varen de studenten met een team van ROC Friese Poort de Vogalonga, een 32 kilometer lange roeiwedstrijd. Sinds 1974 wordt deze roeiwedstrijd in Venetië gehouden als protest tegen alle motorvaartuigen die de stad dagelijks teisteren. Het team traint op dit moment voor de wedstrijd in een andere sloep. De laatste weken zal er getraind worden in de eigen sloep.