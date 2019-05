De bal rolt weer …. voorbeschouwing 1 en 2 juni

Sneek- In welk tenue Houdini optrad, weten we niet. Maar het zou ons eerlijk gezegd niet verbazen, indien dat een zwart shirt met een witte V was. Niet voor de eerste keer wist Black Boys nadat het brede publiek geen cent meer voor de kansen gaf, namelijk alsnog de nacompetitie om lijfsbehoud te ontlopen. Het mooiste shirt van Nederland is derhalve komend seizoen opnieuw in de vierde klasse te bewonderen, terwijl dat van ONS Sneek voor de zevende keer op rij zijn opwachting in de derde divisie (voorheen de topklasse) zal maken. Het shirt van Sneek Wit Zwart ZM gaat een klasse omhoog en siert komend seizoen de velden van de derde klasse.

In welke klasse Sneek Wit Zwart, LSC 1890 en Waterpoort Boys dan acteren, is nog niet bekend. Deze clubs beginnen komend weekeinde aan de nacompetitie om promotie naar een hoger niveau. Sneek Wit Zwart doet dat met een thuiswedstrijd tegen VUC uit Den Haag of DHC uit Delft – omdat die wedstrijd morgen wordt gespeeld, verschijnt de voorbeschouwing later deze week op deze site – terwijl de “do or die”-serie voor LSC 1890 en Waterpoort Boys begint met een uitwedstrijd tegen resp. Lemelerveld en Oudehaske.

Lemelerveld – LSC 1890

Zondag 2 juni 2019 – 14.00 uur

Sportpark Heidepark – Lemelerveld

LSC 1890 won afgelopen zondag van de nummer twee van de ranglijst i.c. Hoogezand. Daarmee sloten de blauwhemden niet alleen de competitie met een mooie overwinning af, maar tankte men ook vertrouwen voor de play offs om promotie naar de eerste klasse. De eerste confrontatie in die play offs voert de formatie van de Leeuwarderweg komende zondag naar Lemelerveld.

Lemelerveld dat tot vorig seizoen in Oost zijn kunsten vertoonde, speelde in het seizoen 2012-2013 nog in de vierde klasse. In dat seizoen troefde men o.a. Colmschate, IJsselstreek en Activia af en een jaar later herhaalde men dat kunstje in de derde klasse. Onder meer Helios Deventer, Heerde en het eveneens gepromoveerde Colmschate bleken toen niet in staat om Lemelerveld bij te benen. Het tweede optreden in de tweede klasse duurde evenals de première in het seizoen 1998-1999 welgeteld slechts twaalf maanden, al kwam daaraan eerst in de nacompetitie een einde. Twee seizoenen later keerde men echter weer terug en bij die rentree die in Noord plaatsvond, ging het beter en eindigde men uiteindelijk als zevende.

Die opgaande lijn trok Lemelerveld dit seizoen door en nadat men de tweede periodetitel wist te veroveren, beëindigde men het seizoen als tweede. De ploeg van trainer Richard Smit was daarmee eigenlijk de enige serieuze belager van kampioen SV Dalfsen en uiteindelijk maakten de twee nederlagen tegen de “Meister” het verschil. Het doelsaldo was echter beduidend beter dan dat van de een paar kilometer verderop gehuisveste kampioen. Lemelerveld scoorde maar liefst 85 keer – een gemiddelde van ruim drie per wedstrijd – terwijl men in de 26 duels slechts 25 tegentreffers incasseerde.

De productie van de Overijsselse club die op 1 mei 1945 officieel werd opgericht en die door ingrijpen van de pastoor ondanks diverse andere stromingen in het dorp op zondag ging spelen, komt overigens grotendeels voor rekening van vier spelers. Het kwartet Stijn Kogelman, Job Heerink, Matthias Reimink en Jordy Lugtenberg is met resp. 22, 16, 16 en 12 voltreffers namelijk goed voor ruim 75% van de keren dat Lemelerveld dit seizoen de lont in het kruidvat stak. Dit viertal verdient dan ook zeker speciale aandacht, te meer omdat het zondag een kwestie van erop of eronder is en de verliezer meteen afscheid van de promotiedroom kan nemen.

Daarbij zou de terugkeer van Marco Ahmed die afgelopen zondag voor het eerst sinds lange tijd bij “the Blues” weer eens binnen de lijnen verscheen, wel van belang kunnen zijn, te meer omdat de oude dame na de winter de goals in een aantal wedstrijden wel heel gemakkelijk om de oren kreeg. Met de verdedigende farao heeft trainer Erik van der Meulen die Lars Bos volgens onze informatie naar TOP ’63 ziet terugkeren, in ieder geval een extra kracht voor de defensie tot zijn beschikking.

Aan de andere kant wisten de Snekers zoals hiervoor al werd vermeld, na een aarzelende start ook de veel scorende krachten van Hoogezand uiteindelijk heel aardig in bedwang te houden. Als LSC 1890 daartoe zondag weer in staat is, dan zou het ook zo maar een goed begin van de play offs kunnen worden en dan wacht een week later op het Sportpark een tweestrijd met de winnaar van het duel tussen GAVC en Heerde.

Oudehaske – Waterpoort Boys

Zaterdag 1 juni 2019 – 14.30 uur

Sportpark P. Bultsma – Oudehaske

Kevin Kedde en Patrick Bles maakten afgelopen zaterdag in Bolsward tegen de lokale SC een 2-0 achterstand ongedaan. Daarmee bezorgden zij de geel-blauwe familie toch weer een klein sprankje hoop voor de nacompetitie. In de eerste ronde van die toegift stuit Waterpoort Boys met Oudehaske niet alleen op een herkanser uit de derde klasse, maar ook op een oude bekende.

Oudehaske werd weliswaar tot het spelen van promotie-/degradatieduels verplicht, maar kwam dit seizoen nooit onder de meest fatale streep. Die positie was voorbehouden aan voormalig tweedeklasser De Wâlde dat mede door het vertrek van Tiemen Landman naar ONS Sneek veel kwaliteit inleverde en vrijwel het gehele seizoen de rode lantaarn droeg. Niettemin waren de prestaties van de oranjehemden allerminst overtuigend en bleef men ver (lees: 12 punten) verwijderd van het veilige deel van de ranglijst.

Oudehaske stond behoudens het seizoen 2014-2015 dit decennium continue op de deelnemerslijst van de derde klasse, In dat seizoen kwam het keurkorps in de vierde klasse uit en werd de plek in de derde klasse via de nacompetitie meteen weer terugveroverd. Sindsdien wist de ploeg van trainer Tjalling Bergstra zich te handhaven en klom men gestaag omhoog in de pikorde met vorig seizoen als uitschieter, toen men heel lang om het blinkende material meedeed en zich voor de play offs om promotie naar de tweede klasse wist te kwalificeren.

In dat seizoen was men op het Schuttersveld te sterk voor Waterpoort Boys, al is “te sterk” misschien niet de juiste kwalificatie. De Snekers verdedigden toen tot vlak voor tijd namelijk een 1-0 voorsprong. In plaats van de wedstrijd te “killen” trok men in de slotminuten vol ten aanval, waarna men door een gebrek aan organisatie en door grove persoonlijke fouten alsnog drie treffers moest incasseren en daarmee alles weggaf.

De return die een paar weken later en op de laatste speeldag plaatsvond, eindigde vervolgens in een gelijkspel. Daarbij dient wel aangetekend dient te worden dat er voor de ploeg uit de Haske toen niets meer op het spel stond en het na de 1-2 van Romano Pasveer al duidelijk was dat de Wéé Péé Béé rechtstreekse degradatie zou ontlopen. Dat laatste bleek een week later echter slechts uitstel van executie want bij de eerste erop- of eronder-wedstrijd in Heeg werd Waterpoort Boys bij wijze van spreken alsnog dood verklaard.

Die verklaring ligt komende zaterdag opnieuw op tafel. Immers de verliezer kan of verder reizen naar de vierde klasse of blijft op dat perron hangen, terwijl de winnaar zich mag opmaken voor een reis naar FC Birdaard. Of dat Waterpoort Boys is, is een vraag die lastig te beantwoorden is. Het voetbal van de Snekers was in de voorbij periode alles behalve overtuigend en de hoop op een terugkeer naar de derde klasse werd met de tijd minder en minder en deed sommigen zelfs verzuchten, dat Waterpoort Boys in de nacompetitie en in de derde klasse niets te zoeken heeft. De veerkracht tegen SC Bolsward zorgde zoals hiervoor al werd vermeld, echter weer voor een klein sprankje hoop bij de geel-blauwe supportersschare.

Bovendien kwam men de wedstrijd in de Hanzestad zonder noemenswaardige schade door. Daardoor kan trainer Janco Croes behoudens een paar gekwetsten over een volledige selectie beschikken, waaronder Jesse Frolich die een verleden bij de oranjehemden heeft. Of dat voldoende is om een ticket voor de wedstrijd tegen Birdaard te bemachtigen, zal moeten blijken. Aan de andere kant is het verschil tussen de ondersten van de derde klasse en de bovensten van de vierde nu ook weer niet zo heel erg groot. Waterpoort Boys is dan ook niet bij voorbaat kansloos en zeker niet als men met dezelfde drive als in de tweede helft tegen de “Bòlserters” te werk gaat.

Foto: Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com