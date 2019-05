Voorzitter SWZ loopt 11-Stedenwandeltocht

Sneek- Frank Slob, voorzitter van voetbalvereniging SWZ, is een van de 650 deelnemers aan de 73ste editie van de 11-Stedenwandeltocht die vanmorgen om zeven uur van start is gegaan. “Het gaat tot nu toe erg goed”, aldus een fitte Slob die bij de stempelpost Theater Sneek aan de Westersingel door zijn vrouw werd opgewacht. Het Jouster Saxofoonkwartet zorgde voor de muzikale noot.

“Even een bouillon drinken en een stukje brood opeten, dan gaat het zeker lukken.” Slob heeft de afgelopen maanden flink getraind om de Tocht der Tochten te volbrengen. Het halen van het 11-Stedenbrevet, schaatsen, fietsen en wandelen, is een van de redenen om de wandeltocht mee te lopen. Slob passeerde de stempelpost om 11.45 uur.

Rond datzelfde tijdstip lieten ook vader en zoon Walstra hun kaart afstempelen. Heit Walstra vierde vorige week zijn 76ste verjaardag en doet voor de 14de keer mee aan de tocht. Zoon Lieuwe liep de Elfstedentocht een keer minder.

Sietze Koster uit IJlst, carnavalesk gekleed, hoopt dit jaar de tocht voor de tiende keer te voltooien. David Wijnja uit Wommels loopt de tocht met volledige bepakking, hij is lid van het korps Studenten Weerbaarheid.

David en zijn vrienden zijn beduidend jonger dan de rest van het wandelpeloton, waar de gemiddelde leeftijd toch zeker boven de 50 ligt.

De start was in de Elfstedenhal in Leeuwarden. Het startschot werd gegeven door voorzitter Wiebe Wieling van de koninklijke vereniging De Friesche Elf Steden. Tijdens de vijfdaagse tocht wandelen de deelnemers elke dag gemiddeld meer dan 40 kilometer.

Foto’s Henk van der Veer