Sneker jeugd in eredivisie beachvolleybal

Sneek- Zaterdag 1 juni as. strijkt de DELA Eredivisie Beach Tour neer in Heerenveen met het Center Court op het Gemeenteplein.

Aan de jonge talenten Brecht Piersma (Sneek) en Desy Poiesz (Vegelinsoord), allebei 16 jaar, is een wildcard verstrekt. Het deelnemersveld bij de dames is bijzonder sterk. Onder andere verschijnen de 2 topteams van Beachvolleybal Team Nederland op het strijdtoneel. Wellicht spelen de meiden tegen de internationals Sanne Keizer en Madelein Meppelink, nummer 10 op de wereldranglijst! Geweldig dat Desy en Brecht van de organisatie deze kans krijgen. Desy Poiesz en Brecht Piersma vormen al 3 jaar een beachvolleybal duo en zijn opgenomen in het talentenopleidingsprogramma van de Nevobo (jeugd oranje). In 2017 werden ze Nederlands kampioen in de eigen leeftijdsklasse (<15) en vorig jaar waren ze runner up (zilver) in de leeftijdscategorie <17.

Naast beachvolleybal, doen zij ook aan zaalvolleybal en komend seizoen spelen zij bij VC Bolsward. Emma Piersma (18), de zus van Brecht, doet in Heerenveen ook mee. Komende donderdag is de poule indeling bekend; een zusterstrijd is niet uitgesloten!

Het belooft dus een mooi en sportief weekend in onze provincie te worden met jonge talenten uit onze eigen regio!