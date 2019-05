Sneek- Ilse Feenstra met haar pony Heleen Emelwerth goed op dreef tijdens de Welsh sportdag noord in Harich. Ze reden twee mooie nette B proeven en behaalde in de eerste proef 198,5 en werden 2e en de tweede proef was goed voor 202,5 p en daarmee werden ze 1e. Ilse rijdt voor LRV Tally Ho uit Sneek.